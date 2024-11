Nem függesztik fel az Altus megbízását

Nem létezik olyan ok, ami miatt meg lehetne szüntetni vagy fel lehetne függeszteni a szerződést, az a feltevés pedig hipotetikus, hogy így politikai érdekek szivárognának be a szakmai munkába – írta az Európai Bizottság az OIKOSZ Alapítványnak. Az alapítvány korábban petíciót nyújtott be a bizottságnál a Gyurcsány Ferenc tulajdonába tartozó Altus Zrt-vel kötött szerződés miatt.