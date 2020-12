Orbánék újra a migránskártyát húzták elő politikai ellenfeleikkel szemben

Orbánék közleményben reagáltak az ellenzéki pártok közös üzenetére.

"Az ellenzék az uniós költségvetési vitában lehetőséget lát arra, hogy Brüsszel segítségével a magyar belpolitikában újranyissa a migráció kérdését és bevándorlók befogadására kötelezze Magyarországot. Új eszközt talált a magyar ellenzék a hosszú ideje vágyott céljai elérésére: a határvédelem leépítésére, a kerítés felszámolására és a bevándorlók befogadására" – a Miniszterelnökség azután reagált így, hogy a parlamenti ellenzéki frakciók felszólították Orbán Viktor miniszterelnököt , hogy ne vétózza meg az Európai Unió költségvetését. Hozzátették, a kormány elkötelezett a magyar és az uniós pénzügyi érdekek védelme iránt, minden ezzel összefüggő uniós jogi garanciát támogat, de soha nem fogja elfogadni, hogy jogállamiság álnéven közös uniós bevándorláspolitikát kényszerítsenek Magyarországra. Tudjuk, hogy az ellenzék ezekben a kérdésekben mindig is Brüsszel oldalán állt, ezért semmilyen meglepetést nem okoz, hogy most újra lehetőséget látnak a magyar választópolgárok által több alkalommal elutasított politikájuk brüsszeli segédlettel történő érvényre juttatására – írta az apparátus közleményében. Leszögezték, a magyar kormány álláspontja világos: igent mondunk a pénzügyi fegyelemre, az elszámoltathatóságra és a pénzügyi visszaélések tilalmára, de nemet mondunk az uniós migrációs- és genderpolitikára

Ultimátumot kapott a magyar és a lengyel kormány

Magyarországnak és Lengyelországnak legkésőbb holnapig válaszolnia kell arra, hogy feladja-e az EU költségvetési és segélycsomagjának blokkolását. Ha nemmel felelnek, akkor az EU25-ök megkezdik az előkészületeket ahhoz, hogy a két tagállam nélkül hozzák létre a közösség eredetileg 750 milliárd eurós helyreállítási alapjának a létrehozását - közölte hétfőn egy neve mellőzését kérő magasrangú EU diplomata. Az újságíróknak nyilatkozó EU diplomata közölte, hogy az uniós intézmények több lehetőséget is mérlegelnek a helyreállítási alap Magyarország és Lengyelország nélküli felállítására. A mentőcsomagot létrehozhatják kormányközi megállapodással vagy megerősített együttműködés keretében is. Hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra is bíznak abban, hogy Budapest és Varsó kész lesz a megállapodásra.