Polt a rendőrségre bízta Demeter Szilárd gázkamrázós ügyét

Meghosszabbított határidővel és szakmai támogatóval várja a megbízói és marketingügynökségi oldal kisebb költségvetésű kommunikációs aktivitásaival pályázókat a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) „Marketing Diamond Awards – a Lounge Group közreműködésével” elnevezésű pályázata, január 10., vasárnap éjfélig. Az idén immár hatodszor kiírt verseny szlogenje jegyében – „Támogatjuk a szakmaiságot” – most először egy neves ügynökség állt partnerként a megmérettetés mellé. A Lounge Group a szakmai támogatáson felül különdíjat is felajánl a verseny nyerteseinek, illetve segíti az esemény kommunikációját. „Óriási eredmény, hogy a piac egyik legnagyobb kommunikációs ügynökségcsoportja támogatja partnerként a versenyt. A pályázat elmúlt öt évének tapasztalata egyértelműen az, hogy mind több, kisebb büdzsével gazdálkodó cég vagy éppen kkv látja be, hogy az értékesítés kommunikációs támogatása nem váltható ki mással. Mindezt a jelenlegi helyzet is fokozottan aláhúzza. A díj egyedülálló lehetőséget biztosít a kisebb ügynökségek és ügyfeleik számára ahhoz, hogy bemutassák saját, illetve megismerjék mások jó gyakorlatait” – mondta Katona Norbert, a Magyar Marketing Szövetség operatív igazgatója. „A legtöbb nagy ügynökség, így a Lounge Group is kisebb cégként, kisebb büdzséket kezelő ügyfelekkel indult. Ma Magyarországon, a KSH adatai szerint több tízezer kis- és középvállalkozás működik, közülük sokan folyamatosan lenyűgöző kreatív ötletekkel és kampányaktivitásokkal rukkolnak elő. Egyre többen tudják, hogy a piaci versenyben sem elég jónak lenni, ezt meg kell mutatni a célcsoportoknak és a piacnak. A kreatív, innovatív megoldások pedig, mint a piaci fejlődést szolgáló eszközök ma még fontosabbak, mint korábban bármikor. Ebben kívánjuk segíteni az eredményesen szereplőket” – tette hozzá Hidvégi Krisztina, a névadó partner Lounge Group médiaigazgatója, a zsűri tagja. A verseny mostani kiírásának a pandémiás helyzet ad külön aktualitást. Az idei év a nagy marketingügynökségeket is kihívások elé állította, a kisebb kommunikációs büdzséből gazdálkodó vállalkozásokat pedig különösen nehéz helyzetbe sodorta. A korábbiaktól eltérő kihívások megbízói és ügynökségi oldalon is felértékelik a kreatív megoldásokat az értékesítés támogatásában. Az MMSZ „Az Év Ügynökségét” és „Az Év Marketingaktív Vállalkozását” keresi a megmérettetésen, illetve „Az Év Marketing Nagykövete” különdíjat is odaítélik a legtöbb pályázatot benyújtó vállalkozásnak vagy ügynökségnek. Emellett minden, a szakmai zsűri által eredményesnek ítélt pályázó bekerül a Diamond List felsorolásba, valamint megkapja a Marketing Diamond elismerő védjegyét is.