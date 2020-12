George Clooney: Megéri felvenni a harcot Orbánnal a gyerekeim érdekében

Kábítószerkereskedelemből befolyt összegekből akartak szélsőjobboldali német milíciát létrehozni.

Még az osztrák rendőrség tagjait is meglepte, milyen fegyverüzletek bonyolódhatnak le a szervezett bűnözés és a szélsőjobb között, amikor bécsi nyomozók feltárták, hogy a kábítószerkereskedelemből befolyt összegekből akartak szélsőjobboldali német milíciát létrehozni. A fő gyanúsított a börtönből szervezte a fegyverügyletet. A rendőrök múlt héten három nap alatt mértek nagy csapást a szélsőjobbra Ausztriában. Összesen hetven automata és félautomata fegyvert, valamint több százezer lövedéket foglaltak le. Szombaton Karl Nehammer belügyminiszter a bécsi rendőrséget irányító Gerhard Pürstllel tartott közös sajtóértekezletén jelentette be a nyomozás részleteit. A szélsőjobbhoz köthető hálózathoz a rendőrség kábítószer ügyosztálya által folytatott nyomozás során jutottak el, közölte a belügyi tárcavezető. A szélsőjobboldali csoport elsősorban Németországban volt aktív, ezért az ügy feltárásába a bajorországi és az észak-rajna-vesztfáliai rendőrséget is bevonták. Az APA hírügynökség jól értesült körökre hivatkozva azt közölte, hogy az osztrák szélsőjobb tagjai német motoroscsoportokkal álltak kapcsolatban. A rendőrség múlt szerdán hajtotta végre az első házkutatást, amit aztán további négy követett. Akkor 25 automata és félautomata fegyvert találtak. Elsősorban Uzi, AK47, Skorpion típusú fegyverekről volt szó. Csütörtököm aztán egy újabb razzia során konténernyi fegyverre, gránátra és munícióra bukkantak. Pénteken, Alsó-Ausztriában 100 ezer további lövedéket, továbbá gépfegyvereket foglaltak le a rendőrök. Németországban az üggyel kapcsolatban két őrizetbe vételre került sor, illetve kábítószert foglaltak le. Neveket ugyan nem közöltek, az osztrák belügyminiszter azonban arra utalt, hogy olyan neonácikról van szó, akiket „sajnos egy idő óta Ausztriában is jól ismernek”. Hozzátette, a nyomozást folytatni kell, mert aligha sikerült az összes fegyvert lefoglalni.