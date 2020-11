A Clooney-interjú: amire kár volt reagálni!

Egy film a világvégéről, melynek kapcsán az Oscar-díjas alkotónak Orbán Viktor ugrott be ihletként. A respektálás helyett „jellegzetes” magyar reakciók születtek.

Minden a világvégével kezdődött. George Clooney Oscar-díjas színész-rendező a GQ magazinnak beszélt legújabb filmjéről, melynek nemcsak főszereplője, hanem direktora is. A művet a Netflix finanszírozta. Az interjúban szóba került, vajon alkotóként mi ihlette. „Megváltástörténet lesz a Midnight Sky, egyfajta meditáció a veszteség és az elmúlás kapcsán. Nem a pandémia ösztönözte a művet, hanem az a düh és gyűlölet, mely manapság világszerte körülvesz minket. Nézzünk csak körbe a világban, elég csak Bolsonaróra gondolni Brazíliában vagy Orbánra Magyarországon. Mivel a film 2049-ben játszódik, gondoljunk bele: a mi realitásunknak a következményével szembesülünk” – mondta az interjúban. Egy normális országban a politikusok – és persze a média is, hogy ne hiányozzon belőlünk az önkritika – tudomásul vette volna, hogy egy művész véleménye, mely egy interjú keretében hangzik el, nem kommentálandó dolog. Pláne nem olyan horderejű a szólásszabadság idején, amiből „nemzeti” ügyet kell kreálni. Ennek ellenére, Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője a közmédia híradójában úgy fogalmazott, a magyarországi támadások hátterében továbbra is Soros György állandó törekvése áll, vagyis az, hogy Magyarországra ráerőltessék az illegális bevándorlókat. „Soros György és Magyarország kormánya között a bevándorlás kapcsán évek óta vita áll fenn, ezért Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel a magyar kormányt támadhatja. Elég elkeserítő, hogy vannak olyan szereplők, akár politikától mentes szereplők, akik Sorosnak az ilyen politikai szándékát végrehajtják” – fogalmazott a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője.



A színész ügynökségén keresztül adott ki egy közleményt, melyben azt írta: „Soros Györggyel egyszer, egy ENSZ-értekezleten találkoztam, ahol az Egyesült Államok elnöke is ott volt, és a menekültválságról volt szó. Egyszer találkoztam a fiával, Alexszel is, egy davosi rendezvényen. Ebben ki is merül a kommunikációm Soros Györggyel. Orbán propagandagépezete tehát hazudik, pont.” Hozzátéve: többször járt nálunk és várja a napot, amikor Magyarország újra rátalál arra, ami egykor volt. Az erre jött reakciók, például Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-posztja, melyben elárulta, szívesen elbeszélgetne a hollywoodi színésszel a magyar jogállamiság valós helyzetéről egy „valódi kávé” mellett (feltételezzük, nem patronos, hanem valami igazi nemzeti megoldásra gondolt), továbbá Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter válasza, hogy Clooney-nak jobban áll, amikor tanult szöveget mond, már túlmutat a komédia keretein.

A Netflix elzárkózik a politikai botránytól Lapunk is megkereste George Clooney ügynökségét, interjút kérve, hogy a színész-rendező magyarázza el, hogyan jutott el fejben az Orbán-parafrázishoz, de erre nem érkezett hivatalos válasz. A Midnight Sky-t gyártó Netflix magyar képviselőjétől az a reakció érkezett, hogy a streamiing szolgáltató nem szeretne belekeveredni ebbe az alapvetően politikai kérdésbe; a cég filmeket gyárt és modern kori online videotékát biztosít emberek millióinak. Hangsúlyozva: a politikai jellegű témákat kerülik. Kértük, hogy megnézhessük a december 23-i premier előtt a Midnight Sky-t, hogy jobban értsük, mire utalt George Clooney a GQ-nak adott interjújában, de a karácsonyra időzített apokaliptikus sci-fit nem mutatták meg, annak távoli premierdátumára hivatkozva.

George Clooney ugyanis pontosan tudja miről beszél. Készített ő már több politikai témájú mozit, mint például a Jó estét, és jó szerencsét című fekete-fehér, dokumentarista stílusban filmezett történelmi tablót – Joseph McCarthy szenátor és az ő Amerika-ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságának kommunistaüldözéséről az ötvenes évek Amerikájában. De sorolhatnánk egyéb kultúrpolitikai tevékenységeit, ennél sokkal fontosabb, hogy nem egyedül ő fogalmazott meg kritikát Orbán Viktorral és politikájával szemben. Egyik legjobb példa az angol Ken Loach, aki szerint a legnagyobb probléma, hogy a baloldaliak elfelejtették hogyan kell kommunikálni az emberekkel. „Nagyon nagy gondolataink vannak, nagyon értelmiségiek vagyunk, de képtelenek vagyunk a kapcsolatteremtésre és a diskurzusra. Én a filmijeimmel pont ezen próbálok változtatni.” – érvelt a Vox magazinnak adott interjújában a nagymester. Hozzátéve: Persze, a mi feladatunk sokkal nehezebb. Magyarországon Orbán Viktor csak azt sulykolja az emberekbe, hogy kiket kell manapság hibáztatni a bajokért. „Más a színük, elvették az országod, gyűlöld őket”, satöbbi. Nekünk meg megoldásokat kellene kitalálni. Mert munkára, otthonnak mindenkinek szüksége lenne. A finn Aki Kaurismäki A remény másik oldala című filmje főhősének egy aleppói menekültet tett meg. A film kapcsán 2017-ben a Magyar Narancsnak ekként bírálta a finn kormány menekültügyi politikáját: „A kormány nem bírt rendesen viselkedni. Törvényeket hoztak, hogy kidobhassák a menekülteket. Orbán Viktorhoz még nem hasonlítanám őket, de azért nem jártak messze tőle. Adja át szívélyes üdvözletemet Orbán Viktornak.”