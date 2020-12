Deutsch Tamás magával rántja az összes fideszes EP-képviselőt

Magyarország továbbra is ellenzi, de már nem tudja megakadályozni a jogállami szabályrendszer bevezetését.

Az Európai Parlamentben Deutsch Tamás, az EU kormányközi Tanácsában Budapest és Varsó jelentett be ellenvéleményt a közösségi pénzek kormányzati lenyúlását büntető rendelet jóváhagyásakor. Ez az a feltételrendszer, amely miatt a magyar-lengyel páros blokkolta az EU pénzügyi csomagjának elfogadását, majd az állam- és kormányfői testületben elfogadott politikai nyilatkozat nyomán elállt a vétófenyegetéstől. A vezetői kompromisszum megnyitotta az utat az uniós költségvetés és helyreállítási alap, valamint a jogállami mechanizmust rögzítő jogszabály ratifikálása előtt. Az uniós képviselő-testület költségvetési és költségvetési ellenőrző bizottsága ma este szavaz a jogállami rendeletről, amelyhez a Fidesz EP delegációjának vezetője a dokumentum elutasítását javasló indítványt terjesztett be. Deutsch-nak nincs esélye megtorpedózni a rendelet jóváhagyását, mivel az nagy többséget élvez a szakbizottságban. A plenáris szavazásra szerdán kerül sor. Közben az EU Tanácsában is megkezdődött a jóváhagyás folyamata. Az írásos eljárásban csak Magyarország és Lengyelország adott le ellenszavazatot, ami kevés volt ahhoz, hogy az EU27-ek minősített többségének beleegyezését igénylő jogszabály gellert kapjon. A lapunk által látott tanácsi dokumentumban Magyarország azzal magyarázza az ellenvéleményét, hogy bár az uniós vezetők által elfogadott nyilatkozat eloszlatta a kormány bizonyos politikai és jogi aggályait, de továbbra is súlyos jogi kifogásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a rendelet összhangban van-e az uniós joggal. A jogállam tiszteletben tartását az EU alapok kifizetéséhez kötő jogszabály azután lesz hatályos, hogy a két társ-jogalkotó elfogadta. Az életbe lépés várható időpontja 2021. január 1.