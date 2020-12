Ismét elkapta az állami megbízásvihar Mészáros Lőrincet, milliárdok hullottak rá

Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt.

A Mészáros Csoporthoz tartozó tőzsdei befektetőcég, az Opus Global Nyrt. tárgyalásokat folytat arról, hogy megvásárolja a MET Csoporthoz tartozó Tigáz Zrt. teljes részvénycsomagját – írja a Forbes.hu több, egymástól független forrásra hivatkozva, melyet a hvg.hu szemlézett. A gázszolgáltatóban az Opus eddig is érdekelt volt, Mészáros érdekeltsége tavaly nyáron vásárolta be magát, közel 50 százalékos tulajdonrészt szerezve. A lap szerint az Opus a Tigáz maradék részesedését is megszerezné a MET-től. A Forbes.hu-nak az energetikai csoporttól az üzletet firtató kérdésére csak annyit válaszoltak, hogy piaci híreszteléseket nem kommentálnak. Az Opus pedig azt közölte, hogy folyamatosan vizsgálják az újabb felvásárlási lehetőségeket. A lap értesülését nem erősítették meg, de nem is cáfolták. A Tigáz – emlékeztetett a Forbes.hu – Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztója, amely 33 760 kilométer hosszú gázvezeték-hálózatot üzemeltet, és Magyarország területének közel felét látja el földgázzal. A svájci központú, de magyar többségi tulajdonban lévő MET-nek 2017-ben adta el az olasz ENI, majd szűk két év múlva került a fele a Mészáros Csoporthoz. A felek stratégiai megállapodást is kötöttek.