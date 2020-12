Kultúra a karanténban

A Budapest Bár alapítója szerint a járvány utánra felértékelődik az élő zene, de nagyon nem fog megváltozni a világ. Farkas Róbert 2020-ról és az együttes év végi online közvetített koncertjéről mesélt a Népszavának.

– Jól indult az év, de a márciusi lemezbemutató koncertünk már elmaradt. Néhány hónap kényszerszünet után nyáron végre újra felléphettünk, így a Margitszigeten Péterfy Bori volt például a vendégünk, és bemutathattuk Rejtő Jenő A tizennégykarátos autó című regényéből készült, Keresztes Tamás rendezte darabot, amelyhez Szűcs Krisztián írt dalokat – foglalja össze pár percben 2020-at Farkas Róbert. Sok együttes online is játszik és próbál együtt, ők azonban nem kísérleteznek ezzel. – Ha új dalokat hangszerelünk, akkor nekünk azonnali reakciókra, új harmóniákra, ritmus változatokra van szükségünk, így nálunk nem működik az online próba. Mi csak beszélgetünk a virtuális felületeken. Az élő próbákkal pedig azért álltunk le, mert mindannyiunknak vannak idősebb hozzátartozói, és senki egészségét nem akartuk kockáztatni – mutatja be a leállás indokait. Az összesen 25 fős – 17 színpadi és 8 háttéremberrel – dolgozó zenekar idei bevétele 70-80 százalékkal kevesebb a szokásosnál, többen átmenetileg más munkát vállaltak, van, aki például szállítással, van, aki lakásfelújítással foglalkozik. 2007 előtt kevesen mertek volna nagyobb összegben fogadni arra, hogy tizen-huszonévesek kávéházi kuplékat fognak énekelni, a Budapest Bár Farkas Róbert által kiötlött koncepciója azonban szinte évszázados dalokat hozott vissza a köztudatba. – A kétezres évek elején rengeteg kávéház alakult, de ezekben a régiektől eltérően mai, elsősorban külföldi gépzene szólt, ezt szerettem volna kicsit megváltoztatni. Egyetlen albumra gondoltam az egykori kávéházi zenékből, kuplékból, sanzonokból, és az ebben a műfajban meglepő előadókat hívtam hozzá. A Katona József Színház-beli első koncertet aztán újabb és újabb meghívások követték, és meglepő módon tizen-huszonévesek kezdték dédszüleik dalait énekelni- meséli a kezdetet, mielőtt a nagyon eltérő zenei világok összefésüléséről beszél. – A Budapest Bár erőssége, hogy sokszínű a társaság. Előnyünkre válik, hogy a legkülönbözőbb énekesek, előadók más műfajok iránti kíváncsiságukat, vágyukat élik ki ebben a zenekarban. Nehezen is bírják közönség nélkül. – Ezért döntöttünk úgy, hogy most mi megyünk a közönségünk nappalijába, eljátsszuk a karácsonyi dalokat tartalmazó Ünnep című albumunkat a Trip Hajón, és a Keresztes Tamás rendezte koncertet élőben közvetítjük. Szilveszterkor pedig egy egészen más hangulatú koncertet adunk: a közönség egy „étlapból” állíthatja össze a dalokat, amire bulizni szeretne. Szeretnénk valahogy eljutni az emberekhez. Hiszem, hogy ugyanúgy, ahogy nekünk hiányzik a közönség, a közönségnek is hiányzik a zenénk. Mert zene nélkül sokáig nem lehet meglenni – mondja Farkas Róbert, aki bizakodó: – Szerintem nem nagyon fog megváltozni a világ. A háborúk után is helyreállt, járvány után is helyre fog állni. Jobban fogjuk viszont értékelni, hogy színpadon muzsikálhatunk, kimehetünk az utcára maszk nélkül és közelebb lehetünk egymáshoz. És ez reményeim szerint március végén, áprilisban már így lesz – ad optimista végszót Farkas Róbert.