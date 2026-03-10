Sorra veszi át a korábban népszerű, de megfáradt vendéglátóhelyeket az Eventrend: a New York Kávéház, a Gundel, a Centrál Kávéház után most a Dunapark Kávéház is a céghez került. A drágulás és a munkaerőhiány azonban továbbra is kihívás - mondta Kőrössy Zoltán és Nagy Gábor, a cégcsoport alapító ügyvezetői.
A Séták Éjszakáján többek között a kávéházak meséltek Budapest elfeledett múltjáról.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
Száműzték az unalmat az irodalmi estekről, izgalmas közös élménnyé alakultak, ahonnan mindenki gondolatokkal telve távozhat. A kultikus Hadik kávéházban egy évtizede hasonlóan kultikussá váló Irodalmi Szalont alapító Juhász Annával a kávéházi kultúráról, a szalonéletről, a november 18-i, 10 éves jubileumi gálaműsorról és a Karinthy család bűvös hatásáról is beszélgettünk.
„Hosszú évek – lassan évtizedek – óta figyelek egy társaságot a törzskávéházban. (Hm, oda se mehetek mostan, ki tudja, meddig.) Ők az öregek. Hatan-nyolcan vannak.”
Klasszikus, békebeli, patinás kávéházat idéz a Szamos Gourmet Ház, pedig csak négy és fél éve nyílt, és korábban inkább foglalkoztak itt pénzügyekkel, mint süteményekkel, tortákkal, ételekkel.
Nem élnek és nem táplálkoznak ma egészségesebben a csehek, mint az 1989 előtti szocializmus idején, holott a feltételek ehhez adottak. Az emberek döntő része több, de általában gyengébb minőségű élelmiszert fogyaszt, mint korábban - derült ki egy széleskörű összehasonlításból, amelyet a cseh statisztikai hivatal készített.