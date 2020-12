További 2500 koronavírus-tesztet vet be a főváros

Akkora volt az érdeklődés, hogy szerdán pár óra alatt beteltek a helyek.

A főpolgármester azt közölte Facebook-oldalán, tudja, hogy egy ekkora városban nem elengedő ez a 7500 darab teszt. Szerinte világosan látszik, igény és szükség is lenne a tömeges ingyenes tesztelésre. Nekik csak ennyi fér bele, "a tömeges szűrés biztosítása a kormány dolga és felelőssége". Karácsony Gergely abban bízik, a kabinet - ahogy korábban - most is másolni fogja Budapestet a vírus megfékezése érdekében. Úgy véli, szerinte minden anyagi körülmény adott a tömeges tesztelés elindításához. A kételkedőknek azt javasolta, nézzék meg a Magyar Közlönyt, amelyből kiderül : újabb 70 milliárdot adnak a járvány elleni védekezésre szánt alapból(!) kormányzati célú építkezésekre a Várban. A politikus vélekedése szerint egy ekkora összegből megszervezhető lenne minden magyar ember tesztelése. Megjegyezte, a főváros által saját forrásból és adományok felhasználásával beszerzett antigén tesztekkel folytatják a rendszeres szűrést és tesztelik azon munkatársaikat, akik kulcsfontosságú feladatot látnak el a város működtetése szempontjából, mert ez, az ő biztonságuk és egészségük, minden budapesti érdeke. A pénteken megnyíló regisztrációs lehetőség ide kattintva érhető el.