Apasági pere miatt nem hamvaszthatják el Maradonát

Újabb három játékos mondta le a szereplést a magyarokkal egy csoportban szereplő német férfi kézilabda-válogatottban a januári egyiptomi világbajnokságon.

Szerdán Hendrik Pekeler és Steffen Weinhold (mindkettő THW Kiel), illetve Finn Lemke (MT Melsungen) jelentették be, hogy személyes okok miatt nem lépnek pályára a világbajnokságon. Patrick Wiencek (THW Kiel) múlt hétfőn jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt nem akar játszani a vb-n, hárman - Fabien Wiede, Franz Semper, Tim Suton – sérülés miatt nem léphetnek pályára. A Német Kézilabda-szövetség (DHB) az előző hónapban a világbajnokság elhalasztását próbálta elérni a nemzetközi szövetségnél. Miután nem járt sikerrel, november 30-án bejelentette, hogy a válogatott ott lesz a tornán, de a nemzeti együttes tagjai közül bárki lemondhatja a részvételt, aki félti az egészségét. „Vegyes érzéseim vannak – mondta Andreas Michelmann, a DHB elnöke a Frankfurter Allemeine Zeitung internetes kiadásában. – A mostani járványhelyzetben természetes komoly egészségügyi kockázatot jelent elutazni Egyiptomba, másrészt a világbajnokság kicsit visszaadja a szurkolók és a játékosok életkedvét is. Fertőzésveszély van a Bundesligában is, ezt sajnos nem lehet teljesen kizárni. A rendkívüli helyzetre való tekintettel döntöttünk úgy, hogy csak az utazik a vb-re, aki nem fél a fertőzéstől.” A németek a magyarokkal, Uruguay-jal és a Zöld-foki Köztársasággal kerültek egy csoportba, az első három helyezett jut be a középdöntőbe.