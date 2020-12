Kiplakátolták a művészetet

Egy szabadtéri kiállítás képei is komoly kérdéseket feszegethetnek.

Budapest két helyén is szabadtéri kiállítás nyílt művészplakátokból, azzal a céllal, hogy a a köztéreken kvázi rehabilitálják a minőségi plakátot. Így tekintenek a projektre a felhívás művészei, mely a Ferencváros Önkormányzata, a Magyar Plakát Társaság és az Opla Projekt együttműködésének köszönhetően valósult meg. A két ferencvárosi helyszínen ráadásul szép számú, összesen hatvannyolc műalkotás tekinthető meg, a Plakát Társaság mestereinek munkái a Ferenc téren sorakoznak, míg a diákok zsűrizett alkotásaival a József Attila Lakótelep Napfény utcájában találkozhatunk. A mesterek munkái között kifejezetten társadalomkritikus művek szerepelnek, melyek pár motívumra redukált képei tökéletesen kifejezik az üzenetüket. A globálpolitikára utaló alkotások közül Tóth Andrej tervezőgrafikus Together forever című képén például az 1980-as Moszkvai Olimpia kabalafigurája, Misha mackó mosolyog, miközben felett olvasható angolul a „Mindörökké együtt“ című felirat. Faniszló Ádám Ukrainian crisis című rajza már a 2013-as ukrán-orosz viszályra reflektál – ezen egy nagyméretű, piros színű medve található, melynek szája egy kisebb fekete medvét ábrázol, így utalva a két ország közti eltérő erőviszonyokra. A képek között azonban feltűnnek a társadalompolitikával kapcsolatos alkotások is, Tóth Tamás Homeless (Hajléktalan) képén egy tál leves gőzölög, melyből egy emberi arc rajzolódik ki, míg a Home for everyone (Otthon mindenkinek) képén egy dobozba rajzolt házikót láthatunk. A fiatalok művei kapcsán noha könnyedebb témákra számíthatnánk, szinte mindegyik alkotáson valamilyen égető társadalmi kérdés jelenik meg – hol élesen, hol játékos formában. Sárközi Mónika És mégis együtt vagyunk képén a számítógépek a kábeleikkel úgy kapcsolódnak egymáshoz, mintha emberek nyújtanák egymás felé a kezüket – jelezve a pandémia keltette helyzetet –, míg Huszlicska Áron Home office dress code képén egy zakós, öltönyös férfi jelenik meg, akin azonban alul csak egy alsógyatya van. A hallgatók munkái között szintén találunk a nemzetközi politikára utaló műveket, mint például Szabó Kristóf Babuska plakátja, melyen egy idős orosz nő a hajlott hátán rőzse helyett gépfegyvereket cipel, vagy Füzes Anna Szabadság képe, melyen egy békegalambot szerepel egy lezárt konzervben. A jelen kiállításnak voltak már „előzményei“ is, a Magyar Plakát Társaság ugyanis a 2005-ös megalakulásától fogva a plakátműfaj hagyományainak és szellemének ápolása érdekében közel ötven egyéni és csoportos kiállítást rendezett, míg az Opla művészeti projekt eddig tizenhét projektet valósított meg.