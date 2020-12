A saját maguk által kitermelt földet is Mészárosék szállíthatják el Tatabányáról

Újabb elemmel bővült az állami lakásprogram, amely a lakásfelújítást tervező gyermekes háztartásoknak teheti könnyebbé a beruházás finanszírozását.

Újabb elemmel bővült az állami lakásprogram, amely a lakásfelújítást tervező gyermekes háztartásoknak teheti könnyebbé a beruházás finanszírozását - ezt Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén jelentette be. Hitelt természetesen csak a hitelképes családok kaphatnak, ami máris leszűkíti a kört. Azt már korábban lehetett tudni, hogy jövőre a gyermekes vagy gyermeket váró családok a lakásfelújításra fordított összeg felét, maximum 3 millió forintot utólag, vissza nem térítendő támogatásként kapják az államtól. Az érintettek pedig 2021 februárjától a korszerűsítéshez államilag támogatott, maximum 10 éves futamidejű, maximum 3 százalékos kamatozású hitelt igényelhetnek. A hitellábbal kapcsolatban újabb részletet jelentett be azonban Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter: az otthonfelújítási hitelt felvevőknek mindössze egy évük lesz arra, hogy a támogatásra benyújtsák a számlákat. Az újabb bejelentés arra utal, hogy mind a mai napig nincs kidolgozva a kormány lakásfelújítási programja, annak ellenére, hogy első bejelentéseket már hetekkel ezelőtt megtették. Az is csak pár napja derül ki – egy államkincstári közleményből, hogy a támogatás felét munkadíjra a másik felét anyagra kell költeni. Ha nem egyenlő a két összeg, akkor a kisebbet veszik alapul, és annak a kétszeresét adják. Vagyis aki önerőből tervezet a felújítást, az egy fillér támogatást sem kapna. Azzal, hogy hitelből is finanszírozni lehet a felújítást, még többen választhatják ezt a megoldást. Akár 100 ezer lakóingatlant is korszerűsíthetnek az új lehetőségnek köszönhetően - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az cég adatai szerint 2020-ban 425 ezer lakóingatlan-hirdetést adtak fel a magánszemélyek és az ingatlanközvetítők, 18 százalékot felújítandóként kínálták eladásra. Az újszerű és felújítottak aránya 30 százalékos volt. A kínálati piacon idén megjelent fővárosi lakások 20 százalékára fér rá a korszerűsítés az eladók szerint, a megyeszékhelyeken és kisebb városokban a felújítandó lakások aránya 16 és 15 százalékos, a községekben pedig több mint 20 százalékot tett ki. A 2020-ban energetikailag besorolt ingatlanok majdnem fele átlagos vagy annál rosszabb kategóriába tartozik. Ezek közül az átlagos minősítésű energiatanúsítványt kapott ingatlanok aránya csupán 10 százalék, ami az ingatlan.com szakértője szerint intő jel lehet a lakásállomány minőségére vonatkozóan.