Novák Katalin: Angela Merkel távozása után Orbán Viktor lesz a legnagyobb tapasztalattal rendelkező miniszterelnök

A tárca nélküli miniszter szerint a magyar kormánypártnak most magasabb a támogatottsága, mint az előző két ciklus azonos időszakában, amelyek után kétharmaddal nyertek.

Hosszú interjút adott a kormányközeli Magyar Hírlapnak Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter, amelyben a kormányzati intézkedések részletes ecsetelése mellett a Fidesz jövőjére is kitért. A 2020-as évre visszatekintve a Fidesz alelnöke elmondta, hogy eddig bármilyen megpróbáltatással szembesültek, a politikai közösségük erősödött, és nem gyengült.

– Részben ez adja a Fidesz erejét, hogy képes egységes maradni. Nagyobb az összetartó, mint a széthúzó erő – magyarázta.

A Fidesz európai jövőjével kapcsolatban arról beszélt, hogy évek óta terítéken van a kérdés, hogy a Fidesz pártcsaládot vált , vagyis elhagyja az Európai Néppártot , és a helyzet nem javult a pártcsaládban.

– Egyre hangosabbak azok, akik csak hangemberek, s számukra mindegy, milyen eszközzel, milyen nevetséges indokkal próbálnak minket kiszorítani abból a politikai közösségből, ahová tartozunk. A Fidesszel ellentétben az Európai Néppártban a széthúzó erő nagyobb, mint az összetartó, ezért a kérdés inkább az: kimondja-e végre valaki, és itt elsősorban a német kereszténydemokratákra gondolok, hogy hagyjuk ezeket a nevetséges, önpusztító vitákat, dolgozzunk inkább azért, hogy legyenek konzervatív, jobbközép válaszaink az európai kihívásokra. Egy valóban konzervatív, kereszténydemokrata politikai közösség az igazságnak igyekszik többséget szerezni, nem önma­gáért a hatalomért küzd. Mintha ezt az alapelvet egyre többen elfelejtenék – állapította meg a Fidesz alelnöke.

Novák Katalin közölte, hogy a határozott kiállás az értékek mellett azzal a kockázattal jár, hogy ideig-óráig ellenzékben is kell dolgozni. Ezt pedig a legtöbben szeretnék elkerülni, és inkább feladják az általuk addig képviselt értékeket azért, hogy hatalomhoz jussanak vagy ott maradhassanak. Hozzátette, hogy „ez történik számos európai országban és nálunk is az ellenzéki, most már egyre inkább egymásba simuló baloldalon”. Arra a kérdésre, hogy a magyar kormánypárt a széteső EPP melyik részével egyesült, azt felelte, hogy a Néppártnak most nincsenek olyan vezetői, akik azon dolgoznának, miként tudnánk tovább növelni tagjaink számát, nem pedig csökkenteni.

– A Fidesz az európai politika egyik legerősebb pártja, határozott válaszokkal, elismert vezetővel. Angela Merkel közeljövőben esedékes távozása után Orbán Viktor lesz a legnagyobb tapasztalattal rendelkező miniszterelnök. Sokan dolgoznának szívesen vele egy csapatban – jelentette ki Novák Katalin.

A Magyar Hírlap óvatosan, a Szájer-botrány említése nélkül felvetette azt is, hogy különösen az év vége felé „történt több olyan esemény is, amelynek következtében egyes közvélemény-kutató cégek azt mérték, csökkent a Fidesz népszerűsége”. Ennek kapcsán azt kérdezték a minisztertől, hogy lehetnek-e hatással ezek az események a két év múlva esedékes választásokra. Novák Katalin szerint a végeredmény a lényeg, de sokaknak az az érdeke, hogy idejekorán meggyőzzék a választókat arról, hogy az eredmény már eldőlt.

– A demokráciában a választások azonban a szavazás napján dőlnek el. Éppen ez a demokrácia lényege: akkor és ott az emberek dönthetnek, ahogy tették ezt eddig is. Egy közvélemény-kutatás nem befolyásolja az országgyűlési választásokat, még ha sokan szeretnék is ezt a másik oldalon. Egyébként most magasabb a támogatottságunk, mint az előző két ciklus azonos időszakában, amelyek után kétharmaddal nyertünk – jegyezte meg a tárca nélküli miniszter.