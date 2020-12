Hús-vér terminátoroktól retteghet a világ

Szuperkatonák létrehozásán dolgoznak a világ vezető katonai hatalmai. Az Egyesült Államok és Franciaország részben nyíltan, Kína teljesen titokban kutat. Nem is nagyon távoli jövőben akár agyi implantátumokkal segíthetik a különféle milíciák hatékonyságát.

Régóta mozgatja az emberiség fantáziáját az, hogy a tudomány biztosította lehetőségeket kihasználva - avagy azokkal visszaélve - miként lehetne kifejleszteni a ,,tökéletes katonát”. A legkülönfélébb válaszok köszönnek vissza a regények lapjairól, vagy éppen a mozivászonról: szervezetbe fecskendezett csodaszérum, génterápia, esetleg a testbe beépített gépi (kibernetikus) elemek, melyek segítségével a főhős különleges képességekkel rendelkezik és ennek köszönhetően akár egy hadsereggel is képes elbánni, hiszen agyafúrtsága és hatalmas testi ereje miatt senki sem képes szembeszállni vele. A valóságtól elrugaszkodottnak vagy legalábbis futurisztikusan tűnhetnek az említett elképzelések, de sok országban gondolkodnak azon, miként lehetne olyan katonákra szert tenni, akik kevesebbet alszanak, jobban ellenállnak a stressznek, az éjszakai sötétségben is képesek látni, közvetlenül képesek kommunikálni csapattársaikkal, egyfajta beépített GPS-nek köszönhetően bárhol feltalálják magukat. Vagyis afféle önjáró robotokká válnak. Bár ilyen földönkívülihez hasonlítható szuperkatona természetesen még nem létezik, de megvalósulása, bármilyen hátborzongatóan hangzik is, nem tűnik teljesen elképzelhetetlennek. Ezt erősíti Elon Musk Neuralink nevű fejlesztése is, amely egyfajta agy-számítógép lesz. Bár a program célja az, hogy egyszer súlyos betegségeket gyógyítsanak vele, nem lehet kétségünk afelől, hogy egy ilyen technológiára a hadsereg elsőként csapna le. Musk augusztus végén mutatta be miniszámítógépét, amit az ember agyába ültetve lehet majd használni. Jelenleg állatokon kísérleteznek a műszerrel. Disznók koponyáiba helyezték a pénzérme méretű szerkezetet.



Franciaország bionikus szuperkatonákat fejleszt

Amint a legutóbbi hegyi-karabahi konfliktus is megmutatta, amit Azerbajdzsán hatalmas technikai fölényének, modern drónjainak köszönhetően nyert meg Örményországgal szemben, a konvencionális háborúknak vége, s ez az egyes hadseregeket is mind nagyobb kihívás elé állítja. A haditechnika lélegzetelálló mértékben fejlődött az eltelt egy-két évtizedben, de mint Flaurence Parly francia védelmi miniszter rámutatott, a kutatások nem csak a haditechnika fejlesztésére korlátozódnak, hanem annak tanulmányozására is, hogy lehetne még tökéletesebbé tenni az emberi testet, illetve javítani a katonák pszichéjét. A francia védelmi miniszter elmondta: bár nem tervezik, hogy a francia hadsereg tagjait kivételes képességekkel vértezzék fel, azt sem nézhetik majd ölbe tett kézzel, hogy egy esetleges jövőbeni beavatkozás során az ellenség bármilyen technológiát képes lesz bevetni. „Szembe kell néznünk a tényekkel, a jövőben minden eshetőségre fel kell készülnünk” – fejtette ki. Ugyanakkor Franciaország nem engedheti meg magának azt sem, hogy hűtlen maradjon hagyományos értékeihez, nem tiporhatja lábbal például az emberi jogokat. A kérdéssel behatóbban foglalkozott a hadsereg etikai bizottsága arra kereste a választ, hol kell meghúzni a vörös határt a „tökéletes katona” megalkotásánál? A dokumentum megállapítja, hogy a jövőben egyre többször lehet példa arra, hogy a testbe operált implantátumokkal javítják a katonák képességeit, sőt bizonyos eszközökkel az agyi kapacitást is fejleszthetik. A jövőbeni technológia lehetővé teheti a parancsnokok számára, hogy tisztes távolból is lokalizálják saját katonáikat, illetve az ellenséges fegyvereseket. A dokumentum ugyanakkor rámutat, be kell tiltani mindenfajta genetikai kísérleteket és azokat az eljárásokat, amelyek megakadályozzák a katonáknak a társadalomba való beépülését, a normális életbe való visszatérését. Florence Parly ezzel kapcsolatban rámutatott, ellenzik azt, hogy egy katona egyfajta Pókemberré, genetikailag módosított „eszközzé” váljon. Persze nagy kérdés, hogy a világ más hadseregei is így vélekednek erről.



,,Biológiailag fejlettebb katonák" Kínában

Más államok azonban nem feltétlenül ilyen szégyenlősek. John Ratcliffe az amerikai hírszerzési szervezeteket összefogó DNI vezetője azt állította: titkosszolgálati információk támasztják alá, hogy Kína saját hadseregének tagjain végzett emberkísérletekkel dolgozik a “biológiailag fejlettebb katonák” kifejlesztésén. Akár CRISPR technológiával, tehát génszerkesztéssel javítaná fel a katonáinak a képességeit. A kémfőnök minderről a Wall Street Journalban december közepén megjelent cikkében írt, amelyben a rivális szuperhatalom jelentette nemzetbiztonsági fenyegetést ecsetelte. A kínai külügyminisztérium már másnap visszautasította az írás alaptézisét, de miután a “szuperkatonákról” szóló rész különösen felkeltette a nyugati sajtó érdeklődését, a kommunista állampárt angol nyelvű szócsöve, a Global Times külön cikket szentelt annak, hogy ezt az állítást is tagadja. Megbízható információ híján lehetetlen megítélni, hogy az ázsiai ország mit fejleszt és mit nem; elméletileg azonban a rendelkezésére áll olyan technológia, amellyel fokozhatná katonái fizikai erejét. Kínai tudósoknak genetikai módosítások révén már sikerült a normál kutyáknál kétszer akkora izomtömegű ebeket kitenyészteniük laboratóriumi körülmények között. Egyes feltételezések szerint a gyakorlat akár a már megszületett emberekre is alkalmazható lehet - ha kifejlesztik az ehhez szükséges génterepiát.



Kiborgok az USÁ-ban

Természetesen az Egyesült Államok sem marad ki a ,,tökéletes katona” létrehozását célzó versengésből és az amerikai illetékesek némileg közlékenyebbnek mutatkoznak. A Pentagon biotechnolgóiával foglalkozó munkacsoportja egy tanulmányt is nyilvánosságra hozott a témában, amelyben azt jósolták, hogy akár 2050-re beköszönthet a kiborg, vagyis a testükbe beépített gépi elemekkel felvértezett katonák kora. A szerzők többek között teljesen mesterséges, a szem helyére beépített látószervet vizionálnak, amely ugyanúgy képes lesz a képi információt továbbítani az agyba, de felvetik a gondolkodást felgyorsító processzor ötletét is. Ez agyi kommunikációt tenne lehetővé a gép és az ember között, amely nem csak a parancsok, taktikai helyzetek gyorsabb eljuttatását tenné lehetővé, de különböző drónok irányítását is közvetlen gondolati úton. Megállapították ugyanakkor, hogy a populáris kultúra által befolyásolt közvélemény negatívan ítéli meg “az emberi faj fizikai állapotának javítására szolgáló gépek használatát", a történetek többségében ugyanis a kiborgok lelketlen gyilkológépekként jelennek meg. A jelentésben azt javasolják, hogy az amerikai kormányzat törekedjen egy kiegyensúlyoztabb narratíva megteremtése és az átlahatóságra, ezáltal enyhítve a társadalmi félelmeket. A szuperkatonák körül egyelőre még rengeteg kérdőjel van - vajmi kevés információ áll rendelkezésre a nyilvánosság számára a felvázolt technológiák megvalósításhatóságától vagy arról, hogy a különböző nemzetek hogyan állnak ebben a fegyverkezési versenyben. Az viszont biztos, hogy előbb-utóbb megjelennek a harctéren a mesterséges eszközökkel felturbózott harcosok. Márpedig attól kezdve azok az országok lesznek előnyben, amelyek hajlandóak hús-vér terminátorokká alakítani saját katonáikat, akár az emberiességüket is feláldozva.