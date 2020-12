Orbán Viktor kivárja a sorát a védőoltásra

Úgy tűnik, a kormánytagok nem élveznek elsőbbséget a vakcina esetében.

Orbán Viktor akkor oltatja be magát, amikor sorra kerül – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a Blikk érdeklődésére. A lap annak próbált meg utánajárni, hogy itthon mikor oltatják be magukat a politikusok a koronavírus ellen. A válaszok alapján a honatyák abban hisznek, hogy előbb azok kapjanak, akiknek muszáj. Az előírások szerint először azok az egészségügyi dolgozók kapják meg a vakcinát, akik az intenzív, illetve a sürgősségi osztályon kezelik a betegeket, utána jön a többi kórházi dolgozó. Áder János államfő sajtóirodájától nem kaptak választ. – Mivel én nem az intenzív osztályon dolgozom, ezért majd csak akkor kapom meg a vakcinát, ha az én csoportomra kerül a sor. Hamarosan az idősotthonokban dolgozók és az ott élők kerülnek sorra – válaszolta korábban a Blikk kérdésére Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. – Az oltási terv kidolgozása a Nemzeti Népegészségügyi Központ hatáskörébe tartozik, nem az Országgyűlés Hivatalának feladata – közölte az Országgyűlés Hivatalának Sajtóirodája. – A Fidesz-frakció tagjait nem illeti meg semmilyen különleges bánásmód, és nem terveztük a képviselők külön oltását. A legfontosabb, hogy először a védekezésben részt vevők és a krónikus betegek kapják meg a vakcinát, azután mindenki más. A politikusoknak a sor végén kell állniuk – reagált a Fidesz-frakció. Szombaton érkezett meg Magyarországra a Pfizer-BioNTech vakcina első szállítmánya, 3 nap alatt 2461 egészségügyi dolgozót oltottak be vele. A héten újabb szállítmány érkezik , és már 25 kijelölt oltóponton , az ország minden megyéjében folytatódnak majd az oltások.