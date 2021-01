Szakmunkásokkal és adományokkal segítenek a zalai horvátok a földrengéstől sújtott Horvátországnak

Pénzadományt is gyűjtenek, az ottani kérés szerint ugyanis építőanyagokra és szakemberekre is nagy szükség van a helyreállításhoz.

Adományok gyűjtésével, valamint építőipari szakmunkások küldésével segítenek a horvátajkú zalai települések és kisebbségi önkormányzatok a horvátországi földrengés károsultjainak – tájékoztatta a gyűjtést koordináló Zala Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke hétfőn az MTI-t. Vargovics Józsefné arról számolt be, hogy az egy héttel ezelőtti, emberi életeket követelő és jelentős károkat okozó horvátországi földrengést követően szinte azonnal gyűjtést kezdeményeztek a horvátajkú zalai településeken a helyi kisebbségi önkormányzatok közreműködésével. A Horvát Vöröskereszt felhívásához csatlakozva elsősorban tartós élelmiszereket és higiéniai felszereléseket kértek a felajánlóktól, az ezekből összeállított első, mintegy 13 millió forint értékű segélyszállítmányt már múlt szerdán eljuttatták a gyűjtésre és szétosztásra Muraköz megyében kialakított központokba. Nagykanizsán, Letenyén és Semjénházán összesen kilenc teherautónyi adományt gyűjtöttek össze a kisebbségi önkormányzatok, amelyekhez a nagykanizsai reformátusok is csatlakoztak. A gyűjtés azóta is folyik az érintett településeken, továbbá Szepetneken, Tótszerdahelyen, Tótszentmártonban, Fityeházon, Murakeresztúron, Molnáriban és Petriventén. Az újabb szállítmányt a településekről csütörtökön indítják útnak teherautókkal. A zalai horvát önkormányzat elnöke hozzátette: a horvátországi károsultak javára pénzadományt is gyűjtenek, az ottani kérés szerint ugyanis építőanyagokra és szakemberekre is nagy szükség van a helyreállításhoz.