Koronavírus: Máris vége az eufóriának

A vakcinakampány megkezdésével látszott valamiféle pislákoló fény az alagút végén a járvány elleni küzdelemben, ez a lelkesedés azonban kezd alábbhagyni.

Nem indul szerencsésen az év Emmanuel Macron francia elnök számára. Párizsban sokan úgy érzik, hogy Franciaország megint lépéshátrányba került több uniós tagországgal szemben. Ezúttal az oltási kampányban merültek fel igen komoly hiányosságok. A Contrepoint nevű internetes oknyomozó portál például nem kis iróniával jegyezte meg: ha a franciák a jelenlegi ütemben kapják meg a vakcinát, akkor 3855-re sikerül mindenkit beoltani. A Journal International de Médecine pedig egyenesen fiaskóról beszél, hiszen miközben Nagy-Britanniában már egymillió embert oltottak be, Németországban pedig mintegy 200 ezret, Franciaországban ez a szám mindössze néhány százra tehető. Jean Castex kormányfő igyekszik kisebbíteni ennek jelentőségét, szerinte nincsenek késésben. William Dab francia orvos szerint viszont megint ugyanazok a gondok jelentkeznek, mint a védőfelszerelések, vagy a PCR-tesztek tavaszi beszerzésénél, amikor Párizs szintén Berlin nyomában kullogott. Rendre bebizonyosodik, hogy a francia állam túlságosan központosított és a bürokrácia rendkívüli módon lelassítja az ügymenetet. Akad azonban egy másik ok is: a franciáknál különösen magas, 59 százalékos azok aránya, akik azt jelezték, hogy nem kívánják beoltatni magukat. Ennek történelmi hagyományai vannak, honfitársai részéről például Louis Pasteur is nagy ellenállásba ütközött, amikor 1885-ben felfedezte a veszettség ellenszerét. A friss bizalmatlanságot némileg magyarázza egy nyolcvanas évekbeli botrány: gazdasági nyomásra az akkori kormányzat engedélyezte, hogy az egészségügyben még öt hónappal azután is HIV-fertőzött vért használjanak, hogy kiderült, ez milyen veszélyt jelentenek a páciensekre. Svájcban is komoly bírálatokkal illetik a kormány vakcinaprogramját, amely a politikai és gazdasági élet több képviselője szerint máris csődöt mondott. Több kantonban csak hétfőn kezdték meg az oltásokat, de másutt sem tudják kielégíteni az igényeket. Andreas Faller egészségügyi szakértő a Sonntagszeitungnak elmondta, az ország egyelőre nem rendelt kellő mennyiségű oltóanyagot. Igaz, előzetesen nagyobb tételeket foglalt le még nem engedélyezett vakcinákból, de akkor is igen hosszú időbe telik majd, amíg a teljes lakosságot sikerül beoltani, ha a helyi egészségügyi hatóság végül ezeknek is zöld utat ad. Bár Franciaországban pozitív példaként emlegetik a német oltási kampányt, Berlinben távolról sem elégedettek. Sőt, a kérdés feszültségekhez is vezetett a nagykoalícióban. A kisebbik partner szociáldemokraták több politikusa is úgy vélte, hogy le vannak maradva az oltóanyag beszerzésével. Dirk Wiese, az SPD frakcióvezetőhelyettese felszólította Jens Spahn egészségügyi minisztert, vegye végre a kezébe az irányítást. A kereszténydemokraták nem vették jó néven a koalíciós partner „okoskodását”. Spahn visszautasította a vádakat, a Rheiniche Post című lapnak elmondta, nincs semmi probléma, kellő mennyiségű oltóanyagot rendeltek. A Pfizer/BioNTech oltóanyagából eddig 1,3 millió dózist szállítottak le. Tény ugyanakkor, hogy egyes tartományokba lassabban jut el az oltóanyag. A német sajtóban nagy visszhangot keltett a BioNTech vezérigazgatójának a Spiegelben megjelent interjúja, amelyben meglepődését fejezte ki, hogy az Európai Unió túl kevés oltóanyagot rendelt tőlük. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint ennek az az oka, hogy amikor az EU-nak döntést kellett hoznia, még nem volt biztos, hogy a fejlesztés alatt álló vakcinák közül melyik lesz igazán hatékony. Ráadásul akkor úgy tűnt, hogy a Pfizer és a Moderna termékénél jóval olcsóbb és egyszerűbben szállítható AstraZeneca/Oxfordi Egyetem féle oltóanyagot is hamarosan engedélyeztetik.