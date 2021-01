Azért nevezte asszonyságnak Orbán Karikó Katalint, mert uraságnak mégsem nevezheti

A választ Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke adta meg a kínzó kérdésre.

A miniszterelnök Karikó Katalin munkásságát – mint a szavaiból is kiderült – nagyra tartja, ugyanakkor uraságnak mégsem nevezheti – válaszolta Orbán Viktor sajtófőnöke az RTL Híradó kérdése, hogy miért nevezte asszonyságnak a miniszterelnök Karikó Katalint. Vasárnap az állami rádióban vendégeskedett Orbán Viktor . Az interjúban elmondta azt is, hogy telefonon beszélt Karikó Katalinnal, az Amerikában élő, magyar származású professzorral, akinek a találmánya nyomán megszületett a Pfizer-oltása, az első COVID-19 elleni vakcina. Emiatt a Nobel-díj egyik komoly esélyeseként is szokták a tudóst emlegetni. Orbán Viktor úgy hivatkozott a világhírű biokémikusra, mint a „kisújszállási asszonyság” . A Híradó által megkérdezett Barát Erzsébet nyelvész szerint az asszonyság lekezelő és kirekesztő kifejezés, az ellenzék szerint pedig kijelöli a nők társadalmi szerepét. Karikó Katalin 1985 óta nem él Magyarországon, ma már ő a BioNTech alelnöke.