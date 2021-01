Tárolóedényekbe temetett emberi koponyákat őrző sírokat tártak fel Kínában

Több feltételezés is létezik a több mint kétezer éves, különleges temetkezési módszerre.

Tárolóedényekben eltemetett emberi koponyákat őrző, több mint kétezer éves sírokat tártak fel a délnyugat-kínai Kujcsou tartományban – jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. A szakértők szerint a mintegy 2300 évvel ezelőttről fennmaradt, 25 sírban lekerekített formájú tárolókban – egyebek mellett bronzból és vasból készült dobokban és edényekben – temették el az emberi koponyákat. Az 1970 óta folyó ásatás során továbbá bronz- és vastartókban elhelyezett emberi lábfejcsontokra is akadtak a régészek. A Hszinhua a tartomány régészeti intézetének egyik kutatójára hivatkozva arról számolt be, hogy a sírokat a Hadakozó Fejedelemségek (i.e. 475 - i.e. 221) korának kései szakaszától a Nyugati Han-dinasztia (i.e. 202 - i.sz. 25) végéig használhatták temetkezőhelyként, és feltehetően a Jelang kultúra részeit képezték. Jelang egy kisebbségben lévő nemzetiség királysága volt, amely a mai Kína délnyugati részén terült el, ahol napjainkban Szecsuan, Jünnan, Kujcsou és Kuanghszi tartományok találhatóak. A Hadakozó Fejedelemségek idejében létrejött királyság a Nyugati Han-dinasztia kezdetén érte el virágkorát, ám a dinasztia fennállási idejének közepére rejtélyes módon eltűnt, kevés nyomot hagyva maga után a történeti feljegyzésekben. Egyes kutatók úgy vélik, a különleges temetkezési módszer arra utalhat, hogy a Jelang királyság népe vallási jelentőséget tulajdonított a természetnek, a léleknek vagy esetleg a temetkezéshez használt edényeknek. Mások szerint a sírokban eltemetett emberek különleges nemzetiségi identitását jelképezték ilyen módon. Elképzelhető az is, hogy a temetkezési módszer egy olyan vallásos hiedelemhez kapcsolódik, amely hangsúlyozta a fejek megóvását.