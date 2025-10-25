Egyelőre a szakértők nem hitelesítették a levelet, azonban úgy fest, valóban egy ritka történelmi leletet sodort partra a víz.
Az ókori görög mitológia alakjai kelnek életre azokon a falfestményeken, amelyekre nemrégiben bukkantak a Vezúv kitörése által elpusztított településen.
A „sárkányember” 146 ezer éves lelete átírhatja az emberi evolúció történetét.
Egy iszlámkori üstben bukkantak rá, annak köszönhetően maradt szinte teljesen épen, hogy puha szemétbe ágyazódott.
Öt apró utód is látható a megkövesedett gyantában. A lelet nagyjából 80 millió évvel korábbi, mint az eddig ismert hasonlók.
Egy olyan primitív, gömbalakú organizmust találtak, amihez fogható eddig nem szerepelt a fosszilis dokumentációban.
A felfedezés rétegzett társadalomról, valamint élénk kereskedelemről tanúskodik a tudósok szerint.
A Karoling kori harci eszközt, amely egy frank lovas katonáé lehetett egy munkagép fordította ki a sóderből.
Vizsgálható állapotban maradt fent a Marokkóban talált őskövület.
Több feltételezés is létezik a több mint kétezer éves, különleges temetkezési módszerre.
A véletlenül meglelt munkaeszköz-darabot a Kheopsz-piramis építésénél használták.
Csatornázási munkálatok közben, 1,3 méter mélyen bukkantak az ókori istenséget öregkorában ábrázoló márvány fejszoborra.
A szakértők szerint valószínű, hogy a lelet tulajdonosa, a Paranthropus robustus elterjedtebb volt a vidéken, mint az evolúciós versenyt végül megnyerő Homo erectus.
A hatóságok szerint ez az országban talált legrégebbi ilyen lelet.
A gondosan előkészített, nagy munkával végrehajtott beavatkozást magasan képzett, nagy tapasztalatú gyógyító hajthatta végre a valószínűleg előkelő, nagy erőfeszítést igénylő életmódot élő, sérült férfin.
A borosjenői vár falaiból előkerült, Árpád-kori faragott kőanyag arra utal, hogy a monostor rendkívül igényes és drága épület lehetett.
1527-ben akár 80 kecskét is lehetett volna venni a kincsből, vagy megfizetni egy napszámos tíz havi munkáját. A megtalálók markát több tízezer eurós jutalom ütheti.
Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt azonosítottak kínai kutatók.
A leletegyüttes egy 18. század közepén elsüllyedt hajóról kerülhetett a folyóba.
A hellenisztikus korból származó, több mint kétezer éves fülbevalót találtak régészek egy jeruzsálemi ásatáson - írta az MTI a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet alapján.
Újabb 1700 éves mozaikot találtak egy mozaikmúzeum építésekor Izrael közepén, Lod városában a régészek - írta az MTI az Izrael Hajom (Izrael Ma) című újság információi alapján.
Öt régészeti korszak leleteit tárták fel a tervezett M76-os gyorsforgalmi út zalai nyomvonalán végzett ásatásokon. A Keszthely-Fenékpuszta lelőhelyen talált legkorábbi, rézkorból származó leletek közel 6000 évesek - közölte a Göcseji Múzeum ásatásvezető régésze az MTI-vel.
Pénzjutalmat kapott Antal Róbert a miniszterelnökségtől. A szegedi férfi a nyáron gombászás közben talált rá egy bronzkori arany lábvért darabjaira.
Feltevések szerint a legkorábbi kutyaábrázolásra bukkantak régészek Szaúd-Arábia északnyugati részén, az Arab-sivatag két régészeti lelőhelyén talált rajzok legalább nyolcezer évesek lehetnek- informál az MTI a Science c. tudományos folyóirat nyomán.
Környe határában szántás közben egy még érintetlen szarkofágot találtak, mely egy 1700 évvel ezelőtt élt nő sírja volt - mondta a tatai Kuny Domokos Múzeum régész főmuzeológusa. A márgából készült koporsó 40 centis mélységben volt, csak ekétől származó sérülések voltak rajta.
Egy 400 millió éves hatalmas kihalt gyűrűsférget, egy eddig ismeretlen fajt azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, amely egy kanadai múzeum gyűjteményében bukkant az ősi fosszíliára. Az angliai Bristoli Egyetem, a svédországi Lundi Egyetem és az Ontariói Királyi Múzeum kutatói egy ősi fosszília tanulmányozásakor fedezték fel a soksertéjűek osztályába tartozó óriás gyűrűsféreg maradványait, amely a földgiliszták és a piócák rokona.
Kivételesen jó állapotú mamutkoponyát találtak kutatók a kaliforniai Csatorna-szigetek Nemzeti Parkhoz tartozó Santa Rosaszigeten.
Páratlan szépségű, nagyméretű mozaikot tártak fel Törökország déli részén, az Adana tartományban lévő Yumurtalik térségében.