Felfüggesztett börtönt kapott az újpesti rendőrautó-baleset okozója

Minden beismert, a áldozat hozzátartozói pedig megbocsátottak neki.

A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának Katonai Tanácsa elsőfokon 1 év 6 hónap – végrehajtásában 2 évre felfüggesztett – szabadságvesztés büntetésre, valamint 3 évi közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte azt a rendőr törzsőrmestert, akit halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolt az ügyészség. - közölte a Fővárosi Törvényszék.

A lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatás szerint 2018. február 15-én éjjel, a vétkes autóban ülő rendőr törzsőrmester szirénázva tartott egy helyszínre. Egy újpesti kereszteződésben az általa vezetett gépjármű összeütközött egy másik, az adott helyzetben elsőbbséggel bíró, kizárólag megkülönböztető fényjelzést használó rendőrautóval. A vele utazó társa a helyszínen meghalt. A másik rendőrautóban közlekedő rendőrök súlyos, illetve könnyebb sérüléseket szenvedtek az ütközésben. A baleset azért következett be, mert a vádlott megkülönböztető jelzéseket használva ugyan, de úgy haladt be 68-72 km/h-s sebességgel – a tilos jelzés ellenére – a kereszteződésbe, hogy nem győződött meg arról: más közlekedő járművet veszélyeztet-e, illetve, hogy a másik, elsőbbségi helyzetben közlekedő jármű vezetője lehetővé teszi-e számára az akadálytalan továbbhaladást. Az ügyben pénteken tartottak előkészítő ülést. Itt a férfi beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláson való jogáról, így ítélet születhetett az ügyben. Enyhítő körülményként értékelte a bíróság a vádlott beismerését, megbánását, különös figyelemmel arra, hogy az elhunyt társa hozzátartozóitól bocsánatot kért, ők pedig azt elfogadták.