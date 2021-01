Megugrott a szénmonoxid-mérgezések esetszáma

Tavaly a rossz fűtőkészülékekből kiáramló, szagtalanul gyilkoló gáz miatt minden korábbinál többször riasztották a tűzoltókat. Igaz, kevesebben haltak meg. Bár több a jelzőkészülék, a fűtési rendszerek fele is elhanyagolt lehet.

Tavaly kiugró mértékben, közel harmadával nőtt a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma – számítható ki a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF) lapunknak küldött tájékoztatása alapján. Eszerint tavaly 898 alkalommal riasztották szén-monoxid-szivárgás gyanújával a tűzoltókat. Ez az elmúlt évtized során, mióta a katasztrófavédelem kimutatást vezet a témában, messze a legmagasabb érték. 2012-ben még csak 191 hasonló esetről tudósítottak. Azóta az emelkedés kisebb-nagyobb hullámzások mellett szinte töretlen. A szén-monoxid-mérgezésre visszavezethető sérülések és halálesetek száma tavaly ezzel együtt örvendetesen csökkent. 2020-ban 276-an betegedtek meg a fűtési rendszer hibáira visszavezethető szén-monoxid-mérgezések miatt. Ez 2019-hez képest 26 százalékos csökkenés. Az érték ugyanakkor évtizedes távlatban kevés elmozdulást mutat: szintje lényegében 200 és 400 között változik, ami 2019-ben még jelentős emelkedést mutatott. Tavaly hét tragikus kimenetelű eset során tízen hunytak el, ami szintén jelentős, 30-33 százalékos csökkenés 2019-hez képest. Az OKF külön nyilván tartja az érintett lakásokban fellelt szén-monoxid-érzékelők arányát. Tavaly ez közel 80 százalékot tett ki, ami - az azt megelőző évtized töretlen emelkedése után - lényegében megfelel a 2019-es év adatának. 2012-ben még az érintett készülékek kevesebb mint ötöde mellett találtak hasonló berendezéseket, miközben a szén-monoxid akkor is 14 halálos áldozatot követelt. Az esetszámok megugrását egyértelműen az érzékelők elterjedtségének bővülésével magyarázta lapunk megkeresésére Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az OKF szóvivője. Ama pontosító kérdésünkre, hogy tavaly az azt megelőző évhez képest az érintett lakásokban arányaiban nem leltek fel több berendezést, viszont az esetszám jelentősen megugrott, úgy fogalmazott, hogy az érzékelők terjedése általános jelenség. Felvetésünkre, miszerint lehet-e ok a kémények vagy a fűtőberendezések elavultsága, rögzítette: az OKF felmérései és tapasztalatai szerint a hazai kémények állapota javul, amit a kéménytüzek csökkenő számával indokolt. A tüzelőberendezések minőségének felmérése viszont nem tartozik az OKF hatáskörébe, így arról nem is rendelkeznek adatokkal - tette hozzá. A 4,4 millió hazai háztartás kétharmada energetikailag elavult - tette közzé korábban a Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Bár ezek nagyobbik hányadában gázüzemű a készülék, a KSH nyilvántartása szerint mintegy egymillió otthont változatlanul szilárd tüzelésű berendezés fűt. A gáztüzelésű fűtési rendszerek átlagéletkora 20 év körüli és lassan csökken - tudtuk meg Versits Tamástól, a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete (MGVE) elnökétől. A készülékeladások száma 2019-re érte el ismét a 2008-2009-et megelőző, évi 100-110 ezres, a válság után megfeleződő szintet. Ezek mintegy kétharmadával meglévő rendszereket cserének és a fennmaradó harmadot telepítik új építésű lakásokba. Mindazonáltal úgy tartja, a szén-monoxid-mérgezéses balesetek megelőzése szempontjából a készülékek kora messzemenőkig nem az egyetlen amit, figyelembe kell venni. Sokkal nagyobb gondot jelent a szakszerűtlen bekötés, a számla nélküli, "olcsó" fusimunka és az elhanyagoltság. Egy jól karbantartott, évente legalább egyszer szakember által ellenőrzött rendszer évtizedekig megbízhatóan képes kiszolgálni a fűtési-főzési igényeket. Az ilyenek cseréjére sem jellemzően a balesetveszély fokozódása, sokkal inkább a hatékonyságjavítás, az esetleg elérhető állami támogatások vagy más okok miatt kerül sor. Az MGVE becslései szerint ugyanakkor már az új készülékek beszerelése is csak 70 százalékban nevezhető szakszerűnek. Ha lejár a gyártói garancia és már nem csak a márkaszerviz, hanem bármely feljogosított szerelő elvégezheti az ellenőrzést, az arány tapasztalataik szerint 50 százalékra csökken. Versits Tamás emlékeztetett a gázkészülékek időszakos, kötelező felülvizsgálatát előíró, 2013-as jogszabályra, amit megvalósíthatatlansága miatt néhány év múlva hatályon kívül helyeztek. Ennek nyomán máig az az irányadó, hogy ha egy készülék az üzembe helyezése során megfelelt az akkor hatályos előírásoknak, újabb átalakítási rendelkezések nem hozhatók rá. Az elnök ennek kapcsán maga is inkább a lakosok felelős belátásában bízik. Szerinte, ha másért nem, hát saját és családja élete védelmében mindenkinek gondoskodnia kellene fűtőberendezései megfelelő bekötéséről és rendszeres - legalább évi egyszeri - ellenőrzéséről. (Tekintve, hogy a szilárd tüzelésű berendezések helytelen működése gyakorta jár füst- és szaghatásokkal, becslése szerint valamivel több lehet a teljesen szagtalanul égő, földgázüzemű készülékekhez kapcsolódó szén-monoxid-baleset.)



Figyeljünk oda A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező napokban hidegebbre fordul az idő. Ilyenkor intenzívebben kell fűteni és jellemzően több meleg vizet használnak az emberek. A nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítők a mérgező szén-monoxid forrásául szolgálhatnak – hívta fel figyelmünket levelében az OKF. Teljesen mindegy, gázzal, fával, brikettel, szénnel, vagy akár olajjal fűtünk: ha lángja elérhető és a tűz nem kap elég levegőt, ott szén-monoxid keletkezik. Nem elég néha kiszellőztetni azokban a szobákban, ahol ilyen fűtőkészülék vagy vízmelegítő üzemel. A nyílászárókba a megfelelő levegő-utánpótlás biztosítása érdekében résszellőzőt kell szereltetni. A szén-monoxidot sem az emberek, sem az állatok nem képesek kiszagolni, ezért mindenképpen tanácsolják egy jó minőségű érzékelőt beszerezni otthonra. Ennek listája a katasztrófavédelem oldalán a közelmúltban frissült. Versits Tamás szintén kiemelte a levegőutánpótlás folyamatos biztosításának fontosságát. Erre kiemelten figyelni szükséges a lakás esetleges más szemléletű átalakításai - így például jobban szigetelő nyílászárók beszerelése vagy épp egy kürtős szagelszívó bekötése - esetén. Egy-egy, társasházi gyűjtőkéménybe kötött készülék cseréjéhez pedig a lakóközösség egészének hozzájárulása szükséges – hívta fel a figyelmet az MGVE elnöke.