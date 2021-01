Elkaptak pár fiatalt, akik kapcsoltban álltak a francia tanár gyilkosával

Egy internetes platformon voltak a tettessel.

Az állami hírügynökség azt írja, az őrizetbe vettek jelen voltak azokban a különböző internetes üzenőcsoportokban, amelyekhez az orosz állampolgárságú csecsen gyilkos, Abdoullakh Anzorov is csatlakozott. A gyanúsítottak egy része szintén csecsen származású. Decemberben már őrizetbe vettek öt, 18 és 21 éves közötti csecsen származású férfit, akik kapcsolatban álltak a gyilkossal, de a kihallgatásukat követően mindegyiküket elengedtek, nem indult ellenük eljárás. A 47 éves Samuel Paty meggyilkolása miatt eddig 14 ember ellen indult eljárás. Mint a Népszava is megírta , a történelemtanárt október 16-án gyilkolta meg a nyílt utcán, a Párizshoz közeli Conflans-Sainte-Honorine egyik középiskolájának a közelében a csecsen menekült, miután radikális iszlamista körökben elterjedt egy videofelvétel arról, hogy a tanár a szólásszabadságról szóló óráján Mohamed prófétáról készült karikatúrákat mutatott be.