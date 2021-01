Hazatérnek az űrutazó borok

Egy évig érlelődött a Nemzetközi Űrállomáson több száz szőlővessző és 12 palack bordeaux-i nedű.

Kedden mondott búcsút a Nemzetközi Űrállomás (ISS) annak a 12 palack francia bordeaux-i bornak és több száz szőlővesszőnek, amelyek egy tudományos kísérletben egy évet töltöttek a Föld körül keringve. A rakomány a SpaceX Dragon szállítókapszulájában érkezik meg szerda éjjel a Földre, a Mexikói-öbölbe, Tampa partjaihoz. Eredetileg az Atlanti-óceánt célozták meg, de a rossz időjárás miatt inkább Florida másik oldalára változtatták a landolási helyszínt. A SpaceX szállítóhajói korábban a Csendes-óceánra ereszkedtek le ejtőernyővel. A gondosan becsomagolt borokkal és szőlővesszőkkel együtt más kísérletek egyéb rakományait is útnak indították az űrállomásról. A palackokat acélhengerekben helyezték el, hogy óvják őket a töréstől. A borokat lezárt palackokban, a Space Cargo Unlimited, egy luxemburgi startup vállalkozás küldte fel az űrbe, mivel egy évig ott akarták érlelni őket. A hazatérő palackok közül egyet vagy kettőt februárban fognak kibontani, amikor Bordeaux-ban borkóstolót tartanak meghívott tekintélyes francia szakértőknek, hogy megízleltessék velük a „földönkívüli” bort. A kutatók arra kíváncsiak, hogyan változtatta meg az űr a bor ülepedését és hogyan hatott az érlelődésére. Nicolas Gaume, a cég társalapító-igazgatója elmondta, hogy a kísérlet elsődleges célja az agrártudományi ismeretek gazdagítása volt. A bordeaux-i üzletember hozzáfűzte: vállalkozásuk célja, hogy megoldásokat találjanak a jövő mezőgazdasága számára, organikus és egészséges élelmet állítsanak elő és szerintük ennek kulcsa az űrben van. Gaume hangoztatta, hogy a klímaváltozás miatt a mezőgazdasági terményeknek, köztük a szőlőnek is zordabb feltételekhez kell hozzászoknia. A súlytalanságnak kitett szőlőtőkék Gaume szerint erősebbek és ellenállóbbak lesznek a Földön. Emellett a sikeres kísérletnek köszönhetően a jövőben, amikor az emberek már a Holdat vagy a Marsot fedezik fel, élvezhetik majd a Föld efféle örömeit is. „Franciaként az élet részének tekintem a jó ételt és a jó bort” – fűzte hozzá. A kísérleteket magánbefektetők finanszírozták, de a költségekről Gaume nem beszélt. A borszállítmány 2019 novemberében érkezett az űrállomásra. A NASA már korábban megnyitotta az űrállomást az ilyen típusú üzleti lehetőségek előtt és alkalmanként a privát űrmissziókat is lehetővé teszi. Korábban a Budweiser küldött árpamagokat az állomásra, már arra gondolva, hogy majd a Marson is ihassák a sörüket az első telepesek. 2015-ben pedig egy japán alkoholgyártó küldött whisky-t és más italokat az űrbe, hogy teszteljék a mintákat, és már a Scotch is járt az űrben egy másik kísérlet részeként. Borokkal sem a mostani volt az első űrkísérlet: egy francia űrhajós a Discovery fedélzetére vitt magával egy palackot 1985-ben.