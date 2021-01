Így kompenzál a kormány

A járvány gazdasági hatásaira tekintettel december elején 13,4 milliárd forintos, újabb kulturális mentőcsomagról határozott a kormány. Fekete Péter államtitkár februári megvalósulást ígért.

Köszönjük, Magyarország! program néven múlt év májusában 1 milliárd forint gyorssegélyt biztosított művészeknek a kulturális államtitkárság, egyfajta megelőlegezett fellépti díjként. Az már az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) listájából derült ki, erre a pénzt az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására szánt összegből ­– a kulturális taopótló támogatásokból ­– teremtették elő. Júniusban érkezett az újabb kulturális mentőöv: 5,1 milliárd forint. Ebből 3,7 milliárd forintot az MMA, az Operaház, a Hagyományok Háza, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és a Nemzeti Filmintézet – osztott szét egyéni pályázók között, támogatásra szabadúszó művészek is pályázhattak. Összesen 1,4 milliárd forint támogatást 5 nagy művészeti intézmény kapott. Az MMA elnöke, Vashegyi György múlt év júniusában az Inforádiónak elmondta: akkor 20 intézmény kért támogatást 18 milliárd forint körüli forrásigénnyel. A zenei és a szórakoztatóipar újraindításáról augusztus elején született kormányhatározat, erre 5,3 milliárd forint többletforrást biztosítva. Az online Raktárkoncertek megvalósítását a Magyar Turisztikai Ügynökségre (MTÜ) bízták, amely az Antenna Hungáriával kötött keretszerződést kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra. A 24.hu birtokába került dokumentumokból kiderült: zenekarokra, előadókra 2,2 milliárd forint, rendezvényszervezésre, lebonyolításra, közvetítésre 3,1 milliárd forint jutott – utóbbinak NER-közeli cégek is örülhettek. Több mint 200 koncert az Antenna Hungária mindigTV GO alkalmazásában és weboldalán láthatók. (A Nemzeti Kulturális Alap 180 millió forintos támogatásával idén az A38 és a Budapest Jazz Club rendez Raktárplusz koncertsorozatot.) Augusztus 7-én újabb kormányhatározat született, a könnyűzene- és fesztiváliparnak 2,12 milliárd forint fejlesztési forrást biztosítva. Ebből a pénzből az ötszáz fő feletti fesztiváloknak az MTÜ szeptemberben írt ki pályázatot mintegy 700 millió forintos keretösszeggel. A 2019. évi nettó jegybevétel 10 százalékára, legfeljebb 35 millió forintra pályázhattak olyan fesztiválok, amelyek nincsenek önkormányzati tulajdonban, legalább napi 2 könnyűzenei programmal, 3 egymást követő napon kerültek megrendezésre. (A szakmai bizottság vezetője, Lobenwein Norbert személyes érintettsége miatt a Sziget és a VOLT Produkció nem pályázott.) Bár az MTÜ a pályázati kiírást megosztotta a honlapján, a döntési listát elmulasztotta közzétenni. (November 25-én megszületett a döntés.) Az ügynökség vezérigazgatója, Guller Zoltán egy december 12-i podcastban jelentette be: 38 pályázatból 27 fesztiválszervező kap több mint 200 millió forintot. Egy héttel később Lobenwein Norbert egy interjúban 29 támogatott fesztiválról beszélt. A szakmai bizottság tagjai az MTÜ vezetőjének levélben javasolták, a keretösszeg fennmaradó mintegy félmilliárdját bízzák a Magyar Fesztivál Szövetségre és a Music Hungary Szövetségre, hogy azt célzott támogatásokra fordíthassák. Erre válasz nem érkezett, ám december 27-én az MTÜ kiposztolta a Facebook-oldalára: 700 millió forintot kaptak a könnyűzenei fesztiválok. Egyébként október végén egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy az MTÜ a 700 milliós keretet turisztikai marketing támogatására is felhasználhassa. A 2,12 milliárdos keretből 1,42 milliárd forintot klubtámogatásra október elején pályáztatott meg az EMET a PIM szakmai közreműködésével. December első hetében 1,38 milliárd sorsáról döntöttek. A határon túli klubok 8, a kisebbek (50 és 500 fő közötti koncerthelyszínek) 9, a nagyobbak (500 fő feletti koncerthelyszínek) maximum 30 millió forintra pályázhattak. 18 határon túli klub pályázatából 14-et támogattak, 175 kisebb klub pályázata közül 72 nyert, 70 nagyobb klub közül 22 kapott támogatást. támogatást. A fesztiváltámogatásokkal szemben itt önkormányzati tulajdonú cégek, önkormányzatok is pályázhattak – és nyerhettek. A Telex cikkéből kiderül: nagyobb klubtámogatást olyan önkormányzat nem nyert, ahol ellenzéki a városvezetés. Továbbá: olyan klubok kaptak támogatást, amelynek nem profilja az élőzenei koncert, míg olyanok nem, ahol évente több száz koncertnek is helyszínt adnak. Nem kapott támogatást az új helyét kereső Dürer Kert sem, mondván, nem fért be a keretbe. Lapunk számítása szerint 32,5 millió forint maradt a klubtámogatási keretben.