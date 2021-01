Ideiglenesen megtiltotta a külföldi sportolók beutazását Japán

A török vezetés 50 millió adagot rendelt a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó gyengített vírusokon alapuló CoronaVac nevű védőoltásából.

Törökországban csütörtökön a kínai CoronaVac vakcina vészhelyzeti alkalmazásával megkezdődött a lakosságnak az új koronavírus elleni tömeges beoltása – jelentette a török sajtó. A kis-ázsiai országban első körben az egészségügyi dolgozókat, majd a 65 évnél idősebbeket oltják be. A védőoltást előzetes regisztrációt követően akár a házi orvosnál, de indokolt esetben otthon is be lehet adatni. A török egészségügyi ellátásban mintegy 1,1 millióan dolgoznak. A várakozások szerint egy hónapon belül minden olyan egészségügyi dolgozó megkapja az oltóanyagot, aki nem a közelmúltban esett át a fertőzésen. A török vezetés 50 millió adagot rendelt a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó gyengített vírusokon alapuló CoronaVac nevű védőoltásából. Az első hárommillió adag december végén érkezett meg a 83 millió lakosú országba. A hatóságok bevizsgálták a szállítmányt, a török gyógyszerfelügyelet pedig szerdán engedélyezte a vakcina vészhelyzeti alkalmazását. A bejelentés után elsőként Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter oltatta be magát élő televíziós adásban az egyik ankarai kórházban. Recep Tayyip Erdogan török államfő csütörtök este ugyanabban a kórházban kapta meg a védőoltást. A török vezető ezt követően három fényképet tett közzé a pillanatokról a Twitter-fiókján. Mikroblog-bejegyzésében azt írta, hogy ő is csatlakozni akart azokhoz az egészségügyi dolgozókhoz, akik már részt vettek a sikeresen zajló oltási programban. Erdogan hozzátette:

az a céljuk, hogy nagyon rövid időn belül minden állampolgárt beoltsanak.

Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım.



İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/6xvPr8NX9q — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 14, 2021