Mégsem kötelező regisztrálni a koronavírus elleni oltáshoz?

Egyre nagyobb a káosz a vakcinák remélt majdani tömeges beoltása körül.

Az is megkaphatja a vakcinát, aki nem regisztrál az oltásra – közölte „Vakcinainfó”, azaz a Miniszterelnöki Kabinetiroda által működtetett tájékoztató és regisztrációs portál Magyar Hanggal . A lap érdeklődésére elmondták:

Ugyanezt jelezte a Magyar Hang több olvasója is, akik hasonló kérdésre szinté azt a tájékoztatást kapták, hogy nincs szükség regisztrációra. A Népszava is beszámolt az ezzel szemben elhangzott illetve a fenti információt megerősítő állításokról is. Legutóbb a Kelemen Erzsébet, helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos a 444 egyik olvasójának levelére válaszolva írta, hogy „Önmagát zárja ki az oltandók köréből, aki nem regisztrál” a kormányzati oldalon (vakcinainfo.gov.hu)” vagy akár a 60 év felettiként a neki küldött levélre a választ, a kitöltött űrlapot nem küldi vissza. Még december közepén szintén a 444 vette észre, hogy Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter „figyelmeztetését” a Hír TV Bayer Show című műsorában: