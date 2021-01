A strasbourgi bíróság szerint jogsértő, hogy nincs korlátja a fokozott rendőrségi ellenőrzésnek a magyar jogban

A hatáskörrel való visszaéléssel szemben semmilyen jogi korlát nem létezik, miközben korlátlan intézkedési lehetőséget jogállamban se a rendőrség, se más hatóság nem kaphat.

Ítéletet hozott a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága egy nyolc éve indult eljárásban. Az EJEB kimondta, hogy a fokozott rendőri ellenőrzésnek nincs korlátja a magyar jogban, ez pedig a jogállamisággal összeegyeztethetetlen – számolt be róla a Magyar Helsinki Bizottság

2013 januárjában az illegális migráció ellenőrzése céljából az egész országra fokozott ellenőrzést rendeltek el. Márciusban számos rendőr jelent meg a Sirály Kulturális Központban, és mindenkit igazoltattak. Többek között Vig Dávid jogászt és civil jogvédőt is. Vig Dávid kérdésére azt felelték, hogy azért igazoltatnak, mert „éjszakai ellenőrzés van”, és azt, hogy eltűnt személyt keresnek. Az iratokban pedig az szerepelt, hogy fokozott ellenőrzés volt. Vig jelezte, hogy nincs olyan, hogy „éjszakai ellenőrzés”, erre több rendőr kikísérte, ruházatét átvizsgálták, de csak nála, aki megkérdőjelezte az eljárás jogszerűségét. Mivel mindent rendben találtak nála, szabadon távozhatott. Vig Dávid a Magyar Helsinki Bizottság segítségével jogi eljárásokat indított. Panaszt tett elsősorban azért, mert



Magyarországon gyakorlatilag lehetetlen a fokozott ellenőrzés keretében végrehajtott rendőri intézkedés jogszerűségét vitatni.

Ha például az országos főkapitány az ország teljes területére elrendeli, azt nem kifogásolhatja senki. A rendőrség részben helyt adott Vig panaszának, de az intézkedést jogszerűnek minősítette. A döntéssel szemben a jogász bírósághoz fordult, amely elutasította a keresetet, azzal érvelve, hogy a fokozott ellenőrzés elrendelésének jogszerűségét a bíróságnak nincs hatásköre felülbírálni, csak az egyedi rendőri intézkedést. Az egyedi intézkedés pedig jogszerű volt. Vig Dávid az Alkotmánybírósághoz is fordult, de az nem foglalkozott a panasszal. Ezután fordult a strasbourgi bírósághoz a Helsinki Bizottság jogi támogatásával. Az EJEB egyetértett azzal, hogy a magyar szabályozás térben és időben is korlátlan felhatalmazást ad a rendőrségnek arra, hogy akkor rendeljen el fokozott ellenőrzést, amikor csak kedve szottyan rá: annak jogszerűsége nem vitatható, és azt a bíróság nem is vizsgálhatja. A fokozott ellenőrzésre hivatkozva végrehajtott rendőri intézkedések jogszerűsége így nem kérdőjelezhető meg jogi úton. Az MHB szerint a probléma lényege az, hogy a hazai szabályok alapján bármikor el lehet rendelni fokozott ellenőrzést akár az egész ország területére is, és az bármeddig eltarthat. Legutóbb tavaly szeptemberben az országos főkapitány nyolc megyében rendelt el félévre fokozott ellenőrzést. Így például Békésben vagy Somogyban ma is bárkit lehet igazoltatni és bárki ruházata bárhol, bármikor átvizsgálható. Ez azt is jelenti, hogy a hatáskörrel való visszaéléssel szemben semmilyen jogi korlát nem létezik, miközben korlátlan intézkedési lehetőséget jogállamban a rendőrség vagy más hatóság sem kaphat soha.