Még több furcsa név jelent meg az SZFE új főállású oktatóinak a listáján

Kiss-B. Atilla és Kiss Domonkos Márk is taníthat majd.

A portál szerint egy véletlen folytán, egy szabadságigényekkel kapcsolatos táblázat kiszivárgása után derült csak ki, hogy kik lesznek a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új tanárai.



Lapunk szombaton számolt be arról, hogy a Hír TV egyik műsorvezetője, Velkovics Vilmos is bekerült az intézmény oktatói közé, de arról is írtunk korábban , hogy többek között Homonnay Zsolt, Pataki András, Sáfár Mónika és Szarvas József is szerepel a listán.