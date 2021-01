Önként és dalolva lesz alapítványi fenntartású a Debreceni Egyetem

A kormány továbbra sem tárgyal a nagyvárosokkal az iparűzési adó elvonása miatt ígért kompenzációról.

A kormány továbbra sem közölt semmit arról, hogy miképpen kárpótolja a kis- és középvállalkozások iparűzési adójának megfelezése miatt jelentős bevételtől eleső 25 ezer főnél népesebb városokat. A múlt heti egyeztetésen csupán annyi hangzott el, hogy a kisebb települések kompenzációja teljes lesz, ráadásul automatikusan megkapják az adócsökkentésből fakadó hiány összegét. A városvezetőkkel viszont csak annyit közöltek, hogy minden településsel egyedi alkut kötnek. Ez meglehetős bizonytalanságot szül egyrészt az időbeliség okán, hiszen 70 önkormányzat tartozik ebbe a körbe, sokáig húzódhat az alkudozás. Másrészt a kormány eddigi ellenzéki városvezetőket sújtó döntései sem adnak okot a túlzott bizakodásra. Budapest mindenesetre teljes kompenzációt kér, hiszen a bevételkiesés teljes mértékben kívül esik a hatáskörükön – jelentette ki Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a jövő heti közgyűlés előtti szokásos tájékoztatóján. Az iparűzési adó bizonytalansága feltételes módba helyezi az idei forrásmegosztást is, hiszen nem egyelőre legfeljebb megbecsülni lehet, hogy pontosan mennyit is dobhatnak szét egymás között a kerületek és a főváros. Így első körben a főváros 2021-es költségvetésében szereplő összeggel számol a főváros, de a kerületeknek érdemes azzal számolni, hogy az ott beállított összegnél lényegesen kevesebb folyik majd be a cégektől. A 2020. évi megosztásáról alkotott rendelet összesen 323,7 milliárd forint megosztandó bevételről rendelkezett. Ebből a törvényi előírásnak megfelelően a fővárosi önkormányzat részesedése 54 százalék, míg a kerületi önkormányzatok együttes részesedése 46 százalék volt. Budapest vezetése 35 milliárddal kevesebbel számol, amelyből 15-20 milliárd a fővárosi büdzséből hiányzik majd. A városvezetés a csökkenő bevételek és kormányzati elvonások által érintett közszolgáltatásokra közterületi kampányban hívja fel a budapestiek figyelmét. Kiss Ambrus nem tagadta az ingatlaneladási szándékot sem, mint mondta a fizetésképtelenség kivédéséhez minden eszközt megragadnak. A fővárosi önkormányzat összesen 72 ingatlant kíván az idén értékesíteni, amelyből 8,2 milliárdos bevételt remél. A források bővítése érdekében ismét tárgyalásokat kezdtek az Európai Beruházási Bankkal. A pénzintézet továbbra is nyitott a kölcsönfolyósításra, már csak azt a formát kell megtalálni, amihez a kormány is hozzájárul. Az előző 200 millió eurós hitel felvételéhez ugyanis nem járult hozzá, miközben a kabinet 2,5 milliárd euróhitelről (900 milliárd forintról) szóló szerződést írt alá.