Napokig a kórház előtt várta gazdáját egy kutya (videó)

Bár tömege nagy részét elvesztette, az így is hatalmas az A68a az atlanti-óceáni Déli-Georgia sziget körüli tengeri élővilágot is veszélybe sodorhatja, ha megfeneklik.

Az A68a elnevezésű jéghegy és a róla letört darabok továbbra is Déli Georgia közelében sodródnak – mondta el Ted Scambos, a Coloradói Egyetem tudósa. A kutató kollégáival az Antarktisz Larsen C selfjegéről való leszakadása, 2017 júliusa óta figyelik a jéghegyet. Az A68a az egyik legnagyobb jéghegy, amely valaha az Antarktiszról levált. Decemberben elvesztette területének egyharmadát: több mint 1400 négyzetkilométerrel lett kisebb, miután nagy darabok váltak le róla, illetve sok jege elolvadt. Az A68a kiterjedése kedden 2450 négyzetkilométer volt. A jéghegy szélei, akárcsak egy tányér, lekerekedtek – magyarázta Scambos. A jéghegy megakadályozhatja, hogy a szigeten élő pingvinek eljussanak a tengerhez, ha ráfut a sziget partjára, és a sziget körüli tengeri élővilágot is veszélybe sodorhatja, ha megfeneklik. Elképzelhető, hogy ez decemberben már be is következett, de a tudósoknak ezt még ellenőrizniük kell. Az A68a-ról letört nagy darabok is fenyegetést jelentenek. Háztömbnyi jéghegyek úszkálnak a sziget környékén, hatot követnek is a kutatók, közülük négy megközelítette a szigetet – mondta el Scambos. Az A68a-ról akkor kezdtek letöredezni nagyobb darabok, amikor decemberben megközelítette a sziget nyugati partját. Az erős áramlatok arra késztették a jéghegyet, hogy csaknem 180 fokos fordulatot vegyen. A műholdas felvételek szerint egy vízalatti self legyalulhatta, és ez okozhatta az első nagy törést, amelyet további törések követtek. Az a része is leszakadt a jéghegynek, amelyet formája miatt a tudósok a jéghegy ujjaként emlegettek. Scambos szerint a jéghegydarabok a sziget körül „csellengenek”, lehet, hogy egy időre, talán néhány hétre megállnak, de aztán szépen elolvadnak, mivel a víz túl meleg nekik. Az atlanti-óceáni Déli-Georgia-sziget brit fennhatóság alatt áll. A Brit Tengerentúli Területek (BOT) az Antarktisz legnagyobb jéghegyeinek afféle temetője. A fehér kontinensről leváló jéghegyeket az erős áramlatok a kontinentális alapzat sekély vizei felé terelik, a távoli sziget felé, ahol megfeneklenek.