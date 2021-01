Szijjártó megtárgyalta, október után sem fogunk fázni (videó)

Horvátországban az elmúlt 24 órában 643 fertőzöttet azonosítottak.

Ukrajnában továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése, péntekre is több mint ötezer új beteget jegyeztek fel, az egészségügyi miniszter ugyanakkor kijelentette, hogy elégedett a január 8. óta érvényben lévő szigorított karantén eddigi eredményeivel. A hivatalosan közölt adatok alapján



az elmúlt napban 5348 új esettel 1 182 969-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 163 áldozattal 21 662-re. Eddig 928 969-en gyógyultak meg, közülük előző nap több mint 14 ezren, az aktív betegek száma így több mint kilencezerrel 232 338-ra csökkent.

Az elmúlt napon az országban ismét sok, 1900 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús új beteg került kórházba. A legtöbb új beteget, több mint ötszázat megint az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel. Kijevben velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 125 ezret, az elhunytaké 14-gyel 2260-ra nőtt. Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján ugyanakkor elégedettségét fejezte ki a szigorított karantén eddigi eredményeivel. Kijelentette, hogy stabilizálódott a fertőzés terjedése, egyaránt csökkent az újonnan jelentkező betegek és a kórházban ápoltak száma. Fontosnak nevezte, hogy az újévi, karácsonyi ünnepek nyomán nem történt „hirtelen kiugrás” a fertőzés terjedésében. A szigorított karantén január 24-ig van még érvényében, s a kormány azt ígérte, hogy nem fogja meghosszabbítani. Ez idő alatt



az iskolákban távoktatásban zajlik a tanítás,

a vendéglátó egységek csak elvitelre vehetnek fel rendelést,

az üzletek csak meghatározott termékeket, főleg élelmiszereket, gyógyszereket, higiéniai termékeket, háztartási vegyszereket, állateledeleket és növényvédő szereket árusíthatnak

és tiltott mindenféle sport-, kulturális és egyéb rendezvény.

Sztepanov egy tévéműsorban azt jósolta, hogy Ukrajnában az év végére javulhat jelentősen a járványhelyzet. Ismét felszólította a lakosságot, hogy teszteltessék magukat koronavírusra, ha bármilyen légúti megbetegedés tüneteit tapasztalják magukon.

A kedvező járványügyi mutatók miatt enyhítenek a korlátozásokon Szlovéniában, és a legkevesebb fertőzöttel rendelkező kilenc régióban megnyílnak a sípályák, a bevásárlóközpontok, az óvodák, a fodrászüzletek és a ruhatisztítók, valamint az általános iskolai tanítás is újraindul – közölte a ljubljanai sajtó.



A sípályák már szombaton megnyílnak, síelni pedig negatív koronavírusteszt felmutatásával lehet. Az óvodai és iskolai oktatás a jövő héttől indul meg, a nevelőket és tanítókat pedig az intézmények megnyitása előtt letesztelik.

A határátlépési követelményeken is enyhített Ljubljana. Az Európai Unióból érkezők karanténkötelezettség és negatív koronavírusteszt nélkül is beléphetnek az országba, amennyiben ingatlanjuk vagy mezőgazdasági földjük van Szlovéniában, vagy ha családtagokkal akarnak kapcsolatba lépni, de csak akkor, ha 12 órán belül el is hagyják az országot. Szlovéniában péntekre 1439-cel 155 696-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában 25 beteg hunyt el, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 3309-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1140-en vannak kórházban, 186-an intenzív osztályon. Az aktív fertőzöttek száma 19 014.

Horvátországban az elmúlt 24 órában 643 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta számuk elérte a 227 969-et. Péntekre 32 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, így a halottak száma 4770. Kórházban 1518 beteget ápolnak, közülük 145-en vannak lélegeztetőgépre kapcsolva. Az aktív esetek száma 3321.