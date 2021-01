Ismét lemondta több szertartás vezetését Ferenc pápa

A rendőrök a razzián egy olyan személyt is fülön csíptek, akinek még karanténban kellett volna lennie.

A bukaresti rendőrség 27 embert talált a román főváros Hanul lui Manuc nevű éttermében egy péntek esti razzián, miközben a hatóságok csak jövő hétfőtől vezetik be fokozatosan az enyhítéseket Romániában – számolt be róla a Főtér . A rendőrök a rajtaütéskor a vendégek között találták a bukaresti rendőr-főkapitányság helyettes vezetőjét is. Ráadásul egy olyan személyt is fülön csíptek, akinek még karanténban kellett volna tartózkodnia, de nem a fővárosban, hanem Călărași megyében. A rendőrség a vendégeket összesen 17 500 lejes, a vendéglőst pedig 5000 lejes pénzbírsággal sújtotta. A bukaresti helyettes rendőrfőnök ellen vizsgálat indult. A portál hozzátette, hogy mindez néhány nappal azelőtt történt, hogy hétfőtől harmadolt befogadóképességgel ugyan, de kinyithatnak a vendéglők