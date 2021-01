Conte kedden lemond, és marad

Hiába kapott többséget múlt héten a képviselőházban, majd a szenátusban Giuseppe Conte kormánya, már a héten visszaléphet a miniszterelnök, mert a jelek szerint nem tud kellő többséget összekovácsolni a szenátusban egy csütörtökön esedékes szavazáshoz. Sőt, valószínű még kevesebben voksolnának a kormány mellett, mint a múlt keddi, a felsőházban tartott voksoláson.

Csütörtökön a szenátusban olyan szavazásra kerül sor, ami már régóta vitatéma volt az egyik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és Matteo Renzi között. Utóbbi két héttel ezelőtt hívta vissza pártja minisztereit a kabinetből, kiváltva ezzel a kormányválságot . A vita abból fakad, hogy a kabinet pártjai, az M5S mellett a Demokrata Párt (PD), valamint a kis tömörülés, a Szabadok és Egyenlőek már tavaly megállapodtak abban, hogy újraszabályozzák a büntetőeljárásokban az elévülési határidőket. A Silvio Berlusconi volt miniszterelnök elleni végeláthatatlan hosszúságú eljárások is megmutatták, mennyire lassan őrölnek az igazságszolgáltatás malmai Itáliában. Az M5S javaslata értelmében az elévülést lényegében megszüntetnék, így egy bűncselekményért a tettest bármikor elítélhetnék. Az Italia Viva már tavaly jelezte, nem támogatja az előterjesztést, s képviselői a most csütörtöki választáson is a nem gombot nyomják meg. Ez azonban ismét kormányválságot vetít előre, s újra bukás fenyegeti Conte kabinetjét, hacsak a miniszterelnök addig nem tud összeszedni annyi támogató szavazatot, amennyi a túléléshez, a következő sorsdöntő választásig szükséges lenne. Erre azonban nagyon csekély az esély. Több reménybeli támogató jelezte ugyanis, hogy nem támogatja az előterjesztést. Ráadásul a jelek szerint teljesen kudarcba fulladt Conténak az a törekvése, hogy a jobboldali koalícióhoz tartozó kereszténydemokrata UDC kormányba való bevonásával oldja meg a gondokat. E tömörülés ugyanis súlyos válságba került, főtitkára, Lorenzo Cesa múlt csütörtökön lemondásra kényszerült, miután fény derült a calabriai maffiához, a ’Ndranghetához fűződő kapcsolataira. Conte utolsó esélye az lenne, ha a Berlusconi pártja, a Forza Italia képviselői sietnének a segítségére. Hogy a jobboldali szövetség leggyengébb láncszeme ez a tömörülés, azt a múlt heti két bizalmi szavazás is megmutatta, hiszen mind az alsó- mind a felsőházban átszavazott a kabinetre két FI-s képviselő. Az Il Messaggero szerint a Forza Italiában siralmas a hangulat, a párt szakadása sem kizárt. Míg a párt alelnöke, Antonio Tajani, az Európai Parlament volt elnöke szerint nem szabad elhagyni a jobboldali koalíciót, mások szerint a párt csak akkor menekülhet meg, ha mindenáron megakadályozza az előrehozott választások kiírását. Miközben ugyanis jelenleg több mint 140 képviselőjük ül a parlament két házában, egy idő előtti voksolás esetén számuk néhány tucatnyira zsugorodna. Maga Berlusconi sem zárkózna el egy „nemzeti megmentési kormány” megalakításától, de ragaszkodik ahhoz, hogy azt ne Conte vezesse. Hírek szerint már Conte is látja, nincs esélye összekaparni a szükséges támogató mandátumot csütörtökig, így elképzelhető, már kedden lemond, hogy aztán Sergio Mattarella ismét őt bízza meg a kormány összeállításával. Mire jó ez? Arra, hogy Conte – a múlt heti fogadkozások ellenére – így kénytelen nyitni Renzi pártja felé, mert nélküle esélye sincs a biztos kormányzásra. Mattarella elnök már múlt héten jelezte, stabil kormányt akar, s nincs ezzel másként a közvélemény sem. Az Euromedia szerint a megkérdezettek 53 százaléka vélte úgy a múlt heti bizalmi szavazás után, hogy nagyon ingatag a kormánytöbbség.