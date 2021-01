Nyaralók a kiállításokon – „Az újranyitás után két hét alatt 10 ezren jártak nálunk”

A járványügyi korlátozások közepette múlt évben június és november között újra nyitva lehettek a múzeumok. Több vidéki közgyűjteményt szinte megrohamoztak a látogatók.

A pandémia kitörése, az első járványügyi korlátozások után a magyarországi múzeumok múlt évben június második felétől november elejéig tarthattak újra nyitva. Míg a fővárosban (Bécshez, Berlinhez, Párizshoz, a világ számos nagyvárosához hasonlóan) jelentősen érezhető volt a külföldi látogatók hiánya – a Szépművészeti Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában átlag 15-20 százalékos volt a látogatottság a 2019-es hasonló adatokhoz képest –, addig a vidéki múzeumok számíthattak a belföldi turistákra is. Magyarország legnagyobb vidéki múzeumához, a pécsi Janus Pannonius Múzeumhoz (JPM) kiállítóhelyek sokasága tartozik, így többek között a Zsolnay Múzeum, a Csontváry Múzeum, a Néprajzi Múzeum és a Modern Magyar Képtár, amelyeknek idei kiállítási programja el is készült. – A júniusi újranyitás után őszig a látogatószám jelentősen, akár 30-40 százalékkal is meghaladta az előző évek hasonló időszakának adatait. Ez elsősorban a hazai turizmus felélénkülésének volt köszönhető, az emberek szívesen választottak belföldi desztinációkat, s a kirándulások, nyaralások során előszeretettel látogatták a múzeumokat, így a JPM kiállításait is – mondta el a Népszavának a JPM marketingvezetője, Kőhalmi Andrea. – Természetes, hogy az elmúlt esztendőben a vírusjárvány miatti korlátozások következtében összesen majdnem 5 hónapos zárva tartás hatalmas bevételkiesést jelentett a JPM-nek is. Ez körülbelül bruttó 5 és 9 millió forint közé esett. Több szempontot is figyelembe véve: például, hogy az adott/vizsgált hónap a szezonba (április-október) esett-e vagy sem, vagy hogy mennyi saját vagy befogadott rendezvényünk maradt el akkor. Elbocsátás és fizetéscsökkentés nem történt. Sikerült megtartani a teremőröket is, akik ebben az időszakban takarítási, helyszínellenőrzési feladatokat kaptak. A munkatársak vagy otthon, „home office”-ban látták el feladatukat, vagy bejártak, ez a munkaköri leírásuktól, az ellátott feladataiktól függ(ött). Ebből a helyzetből adódott tehát, hogy a JPM a digitális/online terekben tudta a figyelmet fenntartani, illetve felkelteni a kiállításai, gyűjteményei iránt. – Digitális barangolás címmel napi sorozatot indítottunk, amelyben gyűjteményeink különlegességeit, s az egyes műtárgyakhoz, kiállításokhoz kapcsolódó érdekességeket mutattunk be. A 60 részes sorozatban korábbi televíziós vagy más videófelvételeket, 3D rekonstrukciókat, körpanoráma fotókat, főzési recepteket, néphagyományokat vagy interaktív játékokat éppúgy bemutattunk. Helyi és országos médiapartnereink is segítették munkánkat ebben az időszakban, a szakmai portálok közül a magyarmuzeumok.hu és a museum.hu azonnal felajánlotta, hogy kívánt tartalmainkat elhelyezik oldalaikon – számolt be Kőhalmi Andrea. – Múzeumpedagógusaink digitális tananyagokat fejlesztettek a legkülönfélébb korosztály számára, ezek szintén elérhetővé váltak a honlapunkon (www.jpm.hu). Ez az időszak kedvezett a közösségi kommunikációnak is: a JPM Facebook-oldalának rajongótábora dinamikusan növekedett, s ez igaz az újonnan elindított Instagram-oldalunk esetében is – számolt be a JPM marketingvezetője. A szegedi Móra Ferenc Múzeum helyzete azért is speciális, mert 2019–2020-ban komoly felújításon esett át, 2020. augusztus 14-én nyitották újra, majd novemberben be kellett zárni a járványhelyzet miatt. – Az újranyitás után két hét alatt 10 ezren jártak nálunk, ami azt mutatja, hogy volt igény a megújult múzeum megismerésére. Ősszel eltűntek az iskolás csoportok, valamint novemberben teljesen bezártunk, tehát nálunk is van komoly látogatottság-visszaesés, akkor is, ha a felújítás miatt nálunk kicsit más volt a helyzet 2020-ban – mondta el lapunknak a múzeum sajtóreferense, Hegedűs Anita. – Ezért is fontosnak tartjuk, hogy 2021-ben még többen tudják megnézni a megújult épületet és az új állandó kiállításokat. Emellett szeretnénk időszaki tárlatokat rendezni, Múzeumok Éjszakáját, Múzeumok Őszi Éjszakáját szervezni, folytatni különböző programsorozatainkat, amelyek nagy sikerrel futottak, például: kulturális borestek, gasztronómiai estek, könyvbemutatók, múzeumi jóga, tudományos és ismeretterjesztő konferenciák.



A megújult szegedi Móra Ferenc Múzeumban két hét alatt tízezren voltak Fotó: MÓRA FERENC MÚZEUM FACEBOOK-OLDALA

A Móra Ferenc Múzeum a járványhelyzet miatti bezárást számos közgyűjteményhez hasonlóan online (YouTube, múzeumi honlap) tartalmakkal próbálja ellensúlyozni. – Virtuális kiállításaink vannak, kézműves foglalkozások videóit tesszük fel, a tárlatainkkal kapcsolatos videókat készítünk, múzeumi edzésvideókat töltünk fel, a kulisszák mögé is beengedjük virtuálisan a látogatókat, de tartottunk online konferenciát, valamint megjelentetjük a Veritatis Imago című online tudományos folyóiratunkat is – sorolta Hegedűs Anita. – Emellett folyamatosan jelen vagyunk a Facebookon és az Instagramon is különböző posztokkal, videókkal. Másik nehézség a járványhelyzet miatt a kiállításszervezés, hiszen vannak nemzetközi terveink az elkövetkező évekre, de a járvány miatt ezek intézése, tervezése megnehezedett. Az elmúlt időszakban sem a Janus Pannonius Museum, sem a Móra Ferenc Múzeum nem kapott kiegészítő kormányzati támogatást a járvány gazdasági hatásainak enyhítésére.