A JPM szerint a miniszter határozata veszélyezteti a pécsi Zsolnay-örökség integritását és a közgyűjtemény egységét.
A járványügyi korlátozások közepette múlt évben június és november között újra nyitva lehettek a múzeumok. Több vidéki közgyűjteményt szinte megrohamoztak a látogatók.
Szeptember 20-ig látható Victor Vasarely fiának, Jean-Pierre (Yvaral) Vasarelynek a napokban nyílt pécsi tárlata. A Janus Pannonius Múzeum Modern Képtárában több az édesapát is ábrázoló mű látható, de nem hiányzik Mona Lisa és Marilyn Monroe sem.
Csaknem hét évtized után, augusztus elsején a nagyközönség is birtokba veheti a Budai Vár közepén, a Dísz téren álló egykori Honvéd Főparancsnokság épületét, ahol az Egy zseniális család: Zsolnay című kiállítás fogadja a látogatókat az év végéig, amely mintegy 300 művészi kerámiát és porcelánt vonultat fel.
Ahelyett, hogy az ország egyik legjelentősebb képzőművészeti gyűjteményével rendelkező pécsi Janus Pannonius Múzeum (JPM) élére igazgatót neveznének ki, példátlan, és vélhetően jogsértő módon bővítik ki az üzleti szférából egy éve érkezett, a pletykák szerint kiváló fideszes kapcsolatokkal rendelkező gazdasági-műszaki igazgató hatáskörét.
Nagyszabású tárlat nyílt Pécsett. Az évekkel ezelőtt Debrecent már megjárt Leonardo kiállítás 210 millió forintba kerül, bár a szervezők a nullszaldóban reménykednek, erre kevés esély van. A tárlat központi témája, hogy a tudományos eredményeket Leonardo valójában a legmagasabb rangú tudománynak tekintett festészet területén akarta hasznosítani.
A pécsi városvezetés szakmai gyakorlat, vezetői tapasztalat és szakirányú egyetemi végzettségi nélküli műgyűjtőt, név szerint Sáránszki Pétert akarja kinevezni a Nemzeti Galéria után talán legjelentősebb magyar képzőművészeti anyaggal rendelkező Janus Pannonius Múzeum élére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mindenestere nem javasolja a lépést.
A pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatója nem tudta, hogy 19 millió forintos Zsolnay-kerámiát vásároltak, de az még meglepőbb volt számára, amikor egy sajtótájékoztatón kiderült, a közintézménynek saját büdzséjéből kell kifizetnie a város által megkívánt kerámiát.