A Szijjártó Pétert jachtoztató Szíjj Lászlónak is jutott egy milliárdos megbízás a BMW-gyár fejlesztéséből

A Duna Aszfalt Zrt. nettó 8,6 milliárd forintért végezhet el egy megbízást.

Újabb NER-közeli nagyvállalkozó cége kapott sokmilliárdos munkát a Debrecenben létesülő BMW-gyár fejlesztésével összefüggésben. Szíjj László cége, a Duna Aszfalt Zrt. nettó 8,6 milliárd forintért végzi el a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó önkormányzati utak útépítési, csapadékvíz elvezetési, valamint szennyvíz- és vízvezeték építési munkáinak első ütemét – írja a 24.hu az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer dokumentumai alapján. Szijjártó Péter külügyminiszter 2018 júliusában jelentette be, hogy a BMW gyárat épít a Debrecen melletti 400 hektáros területen. A beruházás értéke meghaladja az egymilliárd eurót és a német autógyártó ezer új munkahelyet teremt. Hamarosan napvilágra került, hogy a magyar kormány 12,3 milliárd forint támogatást ad a multinacionális vállalatnak. Később azonban kiderült, hogy ennél nagyságrenddel nagyobb pénzekkel vesz részt az új gyár fejlesztéséhez kapcsolódó beruházásokban a debreceni önkormányzat és a magyar állam. A debreceni önkormányzat 44 milliárd forint hitelt vett fel földvásárlásra és az infrastruktúra kialakítására, a kormány pedig 2018 végén több mint 135 milliárd forintot hagyott jóvá a debreceni BMW-gyár területéhez kapcsolódó út-, vasút- és infrastruktúra építésre, majd néhány hónappal később újabb közel 23,5 milliárd forintot csoportosítottak át. A közpénzes fejlesztésből 22 milliárd forintért a miniszterelnök „kötélbarátjának”, Garancsi István cégére, a Market Zrt.-re bízták a bel- és csapadékvíz elvezetéséhez szükséges földmunkákat, illetve az engedélyeztetési eljárást, míg a miniszterelnök barátja, Mészáros Lőrinc 54 milliárdért épít vasutat a BMW-gyárhoz. Szíjj László, vagyis a a negyedik leggazdagabb magyar vállalkozó augusztusban azzal került be a hírekbe, hogy az ő luxusjachtján pihenhetett Szjjártó Péter tavaly nyáron az Adrián. Az esetet követően Szél Bernadett független parlamenti képviselő javaslatot nyújtott be arról, hogy a kormánytagokat luxusajándékokkal elhalmozó nagyvállalkozókat öt évre zárják ki a közbeszerzésekből, de a fideszes képviselők leszavazták a javaslatot