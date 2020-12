Leszavazta a Fidesz, hogy a kormánytagokat luxusajándékokkal elhalmozó nagyvállalkozókat évekre kizárják a közbeszerzésekből

Sajtóértesülés szerint a miniszterelnök Kaczyńskivel, a PiS elnökével és Mateusz Morawiecki kormányfővel találkozik.

Orbán Viktor váratlanul Lengyelországba repült, és 16 óra előtt leszállt Varsóban, ahol a katonai repülőtérről egyenesen egy találkozóra ment Jarosław Kaczyńskivel, a PiS elnökével és Mateusz Morawiecki miniszterelnökkel – írja a 444 a lengyel 300POLITYKA-ra hivatkozva, amely szerint azért találkoztak, hogy megegyezzenek az Angela Merkel német kancellárral kötendő kompromisszum végleges változatáról.

A lap szerint a Kaczyński, Morawiecki és Orbán közötti tárgyalás szünetében a lengyel koalíciós pártok vezetőit, Jarosław Gowint és Zbigniew Ziobrót is meghívják a találkozóra. A hírt nem sokkal fél 6 után erősítette meg az MTI-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



Ultimátumot kapott a magyar és a lengyel kormány

Ahogyan azt megírtuk: Magyarország és Lengyelország a mai napig kapott határidőt arra, hogy választ adjon, feladja-e az EU költségvetési és segélycsomagjának blokkolását. Ha nemmel felelnek, akkor az EU25-ök megkezdik az előkészületeket ahhoz, hogy a két tagállam nélkül hozzák létre a közösség eredetileg 750 milliárd eurós helyreállítási alapjának a létrehozását - közölte hétfőn egy neve mellőzését kérő magasrangú EU diplomata. Az illetékes nem kívánt részletekbe bocsátkozni arról, hogy a tárgyalásokkal megbízott német soros EU elnökség pontosan milyen javaslatot tett le Orbán Viktor magyar, és Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő asztalára annak érdekében, hogy elálljanak a vétóval való fenyegetéstől. Korábban több brüsszeli forrás is arról beszélt, hogy az Unió egy kötelező erejű nyilatkozatban vállalna garanciát arra, hogy a két országot nem kényszerítik menedékkérők befogadására. A jogállami feltételrendszert is tartalmazó pénzügyi csomagot sem az EU25-ök, sem az Európai Parlament nem hajlandó újratárgyalni. Az újságíróknak nyilatkozó EU diplomata közölte, hogy az uniós intézmények több lehetőséget is mérlegelnek a helyreállítási alap Magyarország és Lengyelország nélküli felállítására. A mentőcsomagot létrehozhatják kormányközi megállapodással vagy megerősített együttműködés keretében is. Hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra is bíznak abban, hogy Budapest és Varsó kész lesz a megállapodásra.