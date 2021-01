MNB: tavasszal megugrik az infláció

A koronavírus-járvány második hulláma miatt a világgazdaság helyreállása a korábban vártnál hosszabb ideig tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának várakozásai szerint. A testület a hétfői ülésén nem változtatott a jegybanki kamatokon, az ülésről kiadott közlemény legfőbb üzenete, hogy a jegybank elsődleges célja továbbra is az „árstabilitás elérése és fenntartása.”

Az inflációs folyamatokat és cégek árazási döntéseit a következő negyedévekben is nagy változékonyság jellemzi - írják. A dohánytermékek jövedéki adójának év eleji növekedése és bázishatások miatt a tavaszi hónapokban várhatóan átmenetileg 4 százalék közelébe emelkedik a mutató, a decemberi 2,7 százalékkal szemben, vagyis gyorsulhat az infláció. Viszont a mérsékelt külső inflációs környezet és a gyenge belső kereslet is hosszabb távon az árnövekedés lassulását segítheti. Összességében az infláció 2021-ben a 3,5–3,6 százalékos tartományban, míg 2022-től újra a jegybanki cél, vagyis három százalék körül alakul az MNB szerint. A járványhelyzet időbeli lefutása és a gazdaság várható helyreállása a továbbiakban is változékony árazási mintázatokat eredményezhet, ezért a tartósabb inflációs hatások megítélésében a szokásosnál is nagyobb óvatosság indokolt - olvasható a jegybank közleményében. A Monetáris Tanács előrejelzése szerint a járványügyi korlátozó intézkedések miatt a magyar gazdaság teljesítménye 2020 negyedik negyedévében ismét csökkent, így az MNB várakozásai szerint a GDP összességében 6–6,5 százalékkal zsugorodhatott 2020-ban. A gazdasági élet helyreállása a koronavírus elleni vakcina széles körű elterjedésével párhuzamosan, 2021 második negyedévétől indulhat meg. A hazai GDP 2021-ben várhatóan 3,5–6, 2022-ben 5–5,5 százalékkal növekszik a jegybanki előrejelzés szerint.