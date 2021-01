Antony Blinken lett az Egyesült Államok új külügyminisztere

A politikus azt ígéri, hogy helyreállítja az USA jó viszonyát a szövetségesekkel, ugyanakkor véget vet a tárcánál tapasztalható csüggedésnek.



Az amerikai Szenátus jóváhagyta, hogy Antony Blinken legyen az új külügyminiszter - írja a Washington Post

A politikus azt ígéri, hogy helyreállítja az USA jó viszonyát a szövetségesekkel, ugyanakkor véget vet a tárcánál tapasztalható csüggedésnek.

A jelentés idézi azt az üzenetet, amelyet az új kormánytag a jelölésekor tett közzé, és amely azt hangsúlyozza, hogy nagyszülei, szülei nem is olyan régen vándoroltak be az Egyesült Államokba, akárcsak néhai nevelőapja, aki túlélte Auschwitzot. Számukra az Új világ az utolsó esélyt jelentette, amikor az elnyomás és erőszak elől menekültek. Ő pedig tőlük tanulta meg, hogy mit is jelent Amerika a világ számára, ha a legjobb formáját nyújtja. Blinken pontosan ezért kíván dolgozni új posztján.

Kinevezését a felsőház 78-22 arányban fogadta el, de a republikánusok csaknem fele ellene voksolt, ami idáig az új adminisztráció egyik tagjánál sem fordult elő.

Az amerikai diplomácia 58 éves új első embere ritka karriert fut be, mert eddig nemigen fordult elő, hogy valaki a házon belül kezdte pályáját és a végén a miniszterségig vitte. 1993-ban Európa-szakértőként vették fel, majd bekerült Clinton Nemzetbiztonsági Tanácsába, ahol szintén az öreg kontinens ügyeivel foglalkozott. Az ifjabb Bush megválasztása után váltott: a Szenátus Külügyi Bizottságához igazolt át, annak vezetője akkor éppen Biden volt. Obama idején a mostani elnök, akkori alelnök fő külpolitikai tanácsadójaként dolgozott, majd a Fehér Ház stábjában helyettes nemzetbiztonsági tanácsadó lett. 2015-től Kerry alatt, két éven át, helyettes államtitkári teendőket látott el a Külügyben.