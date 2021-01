Több mint negyed magyarországnyi erdő pusztult el tavaly az Amazonas térségében

Összesen mintegy 21 ezer négyzetméteren vágták ki vagy égették fel a fákat. A kilenc országot érintő térség tüzeinek mintegy 61 százaléka Brazíliában lángolt fel.

Mintegy 21 ezer négyzetkilométeren vágták ki vagy égették fel a fákat 2020-ban a világ legnagyobb esőerdőjének otthont adó Amazonas térségében, amely kilenc országot érint – derült ki egy amerikai nonprofit szervezet elemzéséből, amelyet műholdas felvételek alapján készítettek. Matt Finer, a szervezet Amazonas-megfigyelő programjának vezetője szerint ezek az adatok elképesztőek. Az Amazonas biomját túlnyomórészt az esőerdő alkotja, de más ökoszisztémák is vannak a térségben, amelyekben hasonló növények és állatok élnek. Tavaly az Amazonas több részén a megszokottnál szárazabb volt az időjárás, ami miatt nagyobb veszélye volt az erdőtüzek kialakulásának. Finer kiemelte, hogy 2019-hez viszonyítva Bolíviában volt a legnagyobb az erdőpusztulás, mivel hatalmas tűz tombolt a Chiquitano száraz erdőségben. Bolíviában bevett szokás, hogy felégetik az erdőket, hogy így szabadítsanak fel az állattenyésztéshez és a szójatermesztéshez szükséges földterület. A tüzeket azonban nem mindig tudják kordában tartani a szárazság miatt. Bolívia októberben jelentett be az egész országra kiterjedő vészhelyzetet a tűz okozta károk miatt. Peruban, Kolumbiában és Equadorban 2020-ban kisebb mértékben nőtt a kipusztított erdőterületek nagysága. A legnagyobb erdőpusztulás Brazíliában történt, az Amazonas vidékén fellángolt tüzek mintegy 61 százaléka oda köthető. Finer emlékeztetett arra, hogy 2019 különösen rossz év volt az erdőtüzek pusztítása miatt az Amazonas brazíliai térségében, 2020-ban viszont erre a vidékre kevesebb figyelem irányult, pedig az adatok nem lettek jobbak. A most közzétett 2020-as adatok a Marylandi Egyetem erdőirtási riasztásaiból származó adatok előzetes elemzésén alapulnak, a végleges adatokat idén hozzák nyilvánosságra.