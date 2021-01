Jachtparkoló Szijjártónak - Gyámhivatali eljárással torolja meg rendőrség a Momentum akcióját

A kormány szerint még nincs itt az ideje a lazításnak.

A novemberben hatályba lépett korlátozásokkal sikerült kordában tartani a járvány terjedését, de a szakértők véleménye egyértelmű abban, hogy bármilyen enyhítés a fertőzések ismételt felfutásához vezetne, emiatt továbbra is hatályban tartják az intézkedéseket – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint megértik, hogy ezek sokaknak nehézséget okoznak, de egyelőre nincs más lehetőség.



– közölte Gulyás. Hozzátette, március 1-e után ismételten megvizsgálják a járványhelyzetet és dönthetnek a könnyítésekről, ez azonban csak akkor következhet be, ha a fertőzöttek száma jelentősen csökken és/vagy kellő számban áll rendelkezésre vakcina. A tárcavezető kijelentette, a kormány vizsgál minden vakcinabeszerzési lehetőséget. Ennek kapcsán leszögezte, az Európai Unió eddig összesen 8 millió Pfizer-vakcinát tudott beszerezni, ami nagyon kevés. A kormánynak így más megoldás után kellett néznie, ennek köszönhetően február végéig 300 ezer embernek elegendő oltóanyag jöhet Oroszországból. Gulyás Gergely újra leszögezte, hogy mindenki olyan oltást adat be majd magának, amilyet szeretne, de ehhez elegendő oltásra van szükség. A kormány az ülésén ezért úgy döntött, hogy minden olyan vakcinát, amelyikkel legalább 1 millió embert már beoltottak, annak a Népegészségügyi Központ megvizsgálja az engedélyeztetését. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a vendéglátósok nehéz helyzetére is kitért, amivel kapcsolatban közölte: a közigazgatási hivatalokat utasítani fogják, hogy gyorsítsák a bértámogatások utalását. A lazításnál a szektor elsőbbséget fog élvezni, de egyelőre még azt sem vezetik be, hogy a vendéglátóhelyeken fogyasztani lehessen, ha egyébként a vendég maszkot visel. Kifejtette, a hatóságok nem fognak kivételezni azokkal a vendéglátóhelyekkel, amik február 1-jén a szabályok ellenére is kinyitnak, így hat hónapra bezáratják őket és a vendégek ellen is szabálysértési eljárás indul. Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, a közmunkás bért 81-ről 85 ezer forintra emelik, a falusi kisboltok fenntartására pedig 45 milliárd forint támogatást különítettek el, erre pályázni lehet majd. A miniszter a lapunk által feltett kérdésekre egyáltalán nem válaszolt, így lapunk azon információjára sem reagált, miszerint az engedélyezett és a sorozatgyártásra kerülő orosz oltóanyag nem teljesen ugyanolyan