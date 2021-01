Stumpf István kormánybiztosként felügyeli a felsőoktatási modellváltásnak nevezett egyetemfoglalást

Kórházban 3649 koronavírusos fertőzöttet ápolnak, és 258 ember van lélegeztetőgépen.



Újabb 1459 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 364 909-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 83, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 374-re emelkedett – írja a koronavirus.gov.hu . A gyógyultak száma jelenleg 254 783, az aktív fertőzötteké pedig 97 752. Amint azt Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli interjújában is közölte, kórházban 3649 koronavírusos fertőzöttet ápolnak, és 258 ember van lélegeztetőgépen. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (67 766) és Pest megyében (45 321) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Hajdú-Bihar (20 662), Győr-Moson-Sopron (20 416) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (20 373). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (7928).

Azt írják, eddig 175 283 ember kapott oltást, közülük 37 727-en már a második oltást is megkapták. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárul, csütörtöktől már az idősotthonokra, bentlakásos szociális intézményekre összpontosulnak az oltások, majd a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek jövő héten. Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac), ezekből jelenleg csak a Pfizer és a Moderna vakcinák rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyével. A két gyártótól eddig összesen 201 ezer ember oltására elég vakcina érkezett Magyarországra (7 db Pfizer-szállítmány és 1 db Moderna-szállítmány). Közölték, hogy Magyarország egymillió ember oltására elég Szputnyik V. vakcina beszerzéséről állapodott meg Oroszországgal, amely három ütemben fog megérkezni. Az orosz vakcinát a magyar hatóság az AstraZeneca-vakcinával együtt már engedélyezte. A kínai Sinopharm vakcináról is zajlik a tárgyalás és a hatósági vizsgálat. Megjegyezték, hogy a magyar járványügyi adatok kedvezőek, a következetes védekezésnek köszönhetően sikerült megfékezni a járványt, de több európai országban tovább nő a fertőzöttek száma, miközben kevés a vakcina. Ezért a kormány március 1-ig meghosszabbította védelmi intézkedéseket. Az általános iskolákban továbbra is érvényben vannak az óvintézkedések és a testhőmérséklet-mérés. Ha egy óvodában vagy iskolában megjelenik a vírus, az Operatív Törzs dönt arról, hogy szükséges-e rendkívüli szünetet vagy digitális oktatást elrendelni. Az Operatív Törzs jelenleg 71 óvodában egy-egy csoportot érintően (2 százalék), 29 óvodában (1 százalék) és 23 általános iskolában (1 százalék) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 116 általános iskolában egy-két osztályt (4,5 százalék) és 16 általános iskolában (0,6 százalék) a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.