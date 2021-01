Kepes András és Edith Eva Eger „eltűnt” könyvei nyomában

Kepes András a közösségi oldalán nehezményezte, hogy sikerlistás kötete eltűnt a boltokból. A szerző a Libri Kiadó egykori társalapítójának a kiadójához szerződik.

„Dr. Edith Eva Egert 16 éves korában Kassáról hurcolták családjával Auschwitzba, ahol szüleit azonnal gázkamrába küldték. A holokauszttúlélő klinikai pszichológusnő, a Döntés és az Ajándék című nemzetközi sikerkönyveivel százezreket tanított meg, hogyan szabadulhatnak meg a traumáiktól, a gyűlölettől, saját mentális koncentrációs táboruktól. Megtisztelő volt heteken át osztozni a ma is aktív 93 éves pszichológusnővel a hazai sikerlisták élén. Edith Eva Eger sikerlistás könyveit a Libri tegnap minden értesítés nélkül visszavonta a kereskedelemből. A holokauszt emléknapján...” – írta ki közösségi oldalára csütörtökön Kepes András. Egy következő bejegyzésben már hangsúlyozta: nem feltételez célzatosságot abban, hogy a Libri éppen a holokauszt emléknapján vonta ki a boltokból Edith Eva Eger Döntés című könyvét. „Úgy gondolom, ez egyszerűen csak egy érzéketlen, szerencsétlen döntés volt. A hátterében a kiadói csoporton belüli vita áll. Miután megváltozott a Libri-Bookline Csoport tulajdonosi háttere, a Libriből kivált egy új, kis kiadó, és most azoknak a szerzőknek a hátán csattan az ostor, köztük Edit Eva Eger és én, akik az új kiadóhoz szerződtek. Ezért hívták vissza a könyveinket a boltokból, ezért tűntek el a könyveink a sikerlistákról” – vélte, majd a Libri-Bookline kérésére törölte mindkét bejegyzését. Az Opten cégadatbázis adatai szerint mindenesetre nem a Libri-Bookline, hanem a Libri Kiadó tulajdonosi háttere változott meg, még múlt év végén. A kiadóban 25,8 százalékos tulajdonrésze volt az Open Book Invest-nek, ezt vásárolta fel a Libri-Bookline Zrt. tulajdonában álló Libri Könyvkereskedelmi Kft., amely addig 50,2 százalékban birtokolta a Libri Kiadót. A felvásárlásban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összefonódási vizsgálata nem talált kivetnivalót. A Libri Kiadó egykori társalapítója – az Open Book tulajdonosa –, Halmos Ádám pedig távozott – nemcsak a cégvezetésből, hanem a cégtől is. A Népszava megkeresésére a Libri Kiadó közölte: „A Kepes András hivatalos oldalán előbb Edith Eva Eger, majd Kepes András saját könyvéről közölt Facebook-bejegyzéseiben megjelent információkkal, valamint az erre hivatkozva, a sajtóban is napvilágot látott híresztelésekkel kapcsolatban a Librinek üzleti partnerei – így különösen szerzői – üzleti érdekeinek szem előtt tartása, illetve megóvása mellett nincs jogi lehetősége, hogy konkrét tájékoztatást adjon. Jelenleg a Libri könyvesboltok online felületén Edith Eva Eger A döntés című kötete e-könyv, Az ajándék print és e-könyv formájában is; Kepes András A boldog hülye és az okos depressziós e-könyv formájában megvásárolható, a könyv pedig előjegyezhető, és amint a készlet rendelkezésre áll, a Libri hálózatában minden érdeklődő számára elérhető lesz.” Halmos Ádámnak sem volt jogi lehetősége, hogy a Népszavának a kiadói ügyekről beszéljen, ám péntek délután a Facebookon megjelent: Tesfay Sábával és Büchler Andrással Open Books néven új kiadói műhelyt indít. Február 1-jét követően olyan szerzők művei kiadásával fog jelentkezni az Open Books, mint Barabási Albert-László, Csányi Vilmos, Edith Eva Eger, Gárdos Péter, Kepes András, dr. Máté Gábor, Rubik Ernő vagy Philip Zimbardo. A kiadó tevékenységét jelentős hazai és nemzetközi partnerségek kialakításával fogja bővíteni a közeljövőben. Korábban mindegyik szerzőnek jelentek meg könyvei a Libri Kiadónál – könyveik többségét jelenleg csak e-könyv formátumban lehet megrendelni a Libri honlapján. A Libri-Bookline Zrt. az Axialis (a Spéder Csoport), valamint az SQ Invest (a Balogh Csoport) közvetlen közös irányítása alatt áll. Bár múlt év őszén híre ment, hogy a kormányközeli Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tárgyalásokat kezdet t az Axialis Holding Zrt. megvásárlásáról, így közvetve a Libri-Bookline Zrt., illetve a Libri-Bookline Csoport stratégiai kisebbségi (24,5 százalékos) tulajdonosa lesz, az Opten adatai szerint az adásvétel még nem történt meg. A Spéder Zoltán által irányított vállalkozáscsoport elsősorban holding tevékenységet folytat, 2019-ben minimális összegű nettó árbevételt ért el – olvasható a GVH a libris összefonódást vizsgáló jelentésében . Az SQ Invest a Balogh Ákos irányítása alá tartozó vállalkozáscsoport. A Balogh Csoport meghatározó tevékenysége a saját tulajdonú ingatlanok bérbeadása és üzemeltetése, Magyarország területén – a csoporton belüli forgalom nélkül – egymilliárd forintot meghaladó nettó árbevételt ért el 2019-ben.