Elérte a négyezret a halálos áldozatok száma Szerbiában

A hétmilliós országban több mint 393 ezer koronavírusos esetet regisztráltak a járvány kezdete óta.

Szerbiában a koronavírus-fertőzés szövődményeiben elhunytak száma vasárnapra elérte a négyezret, a járvány megfékezése érdekében pedig Belgrád egyre több oltóanyag beszerzését jelentette be. Aleksandar Vucic szerb elnök szombaton a közösségi médiában közölte, hogy március elejéig újabb egymillió adag vakcina érkezik Szerbiába, azt azonban nem tudatta, melyik oltóanyagról van szó. Szerbiában jelenleg az orosz Szputnyik V, az amerikai-német Pfizer-BioNTech és a kínai Sinopharm oltóanyaga érhető el. A legtöbb oltóanyag Kínából érkezett, így az önként jelentkezők jelentős többségét ezzel a vakcinával oltják be. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma vasárnapra Szerbiában 1543-mal 393 897-re, Koszovóban 285-tel 59 931-re, Észak-Macedóniában 325-tel 92 531-re, Montenegróban 375-tel 61 202-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 417-tel 121 916-ra növekedett. A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 17-tel négyezerre, Koszovóban öttel 1492-re, Észak-Macedóniában héttel 2848-ra, Montenegróban kettővel 802-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 15-tel 4626-ra nőtt. Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban azt nyilatkozta, hogy Szerbiát tartja a leginspirálóbb példának , ott kínai vakcinával oltanak, és jól állnak. Ausztria után most ők a „laboratórium” ország, és minden nap tájékoztatást kap az ottani tapasztalatokról.