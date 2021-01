Menczer Tamás szerint vakcinabeszerzésben megelőztük az uniós tagállamokat

A párt azt is kezdeményezi, hogy a bankok ne vonhassák le a háromszázalékos szolgáltatási díjat a két évnél régebben utalt összegek után.

Az MSZP törvényjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy a Széchenyi Pihenőkártyák (SZÉP-kártyák) szabadidős alszámláin lévő összegeket is fel lehessen használni élelmiszer-vásárlásra – mondta a szocialisták elnökhelyettese a Facebookon közvetített vasárnapi sajtótájékoztatóján. Komjáthi Imre úgy fogalmazott, az MSZP hiába vetette fel korábban, a kormány nem tesz semmit azért, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került családok hozzáférhessenek a SZÉP-kártyán lévő forrásaikhoz, és azokat élelmiszerekre, melegételekre is elkölthessék. – Az MSZP emellett parlamenti indítványában azt is kezdeményezi, hogy a bankok ne vonhassák le a háromszázalékos szolgáltatási díjat a két évnél régebben utalt összegek után – tette hozzá az ellenzéki politikus.

A kezdeményezést azzal indokolta, hogy nem tudjuk, hogy a korlátozások mennyi ideig maradnak még fent, de azt lehet tudni, hogy sok más terület mellett a vendéglátás nagy bajban van. Ezért a szocialisták azt akarják elérni, hogy a SZÉP-kártyán lévő pénzösszegeket ne kelljen alszámlák szerint megkülönböztetni, azokat egységesen fel lehessen használni, és terjesszék ki élelmiszer-vásárlásra is a felhasználhatóságot is. Komjáthi Imre azt mondta, hogy az emberek lassan egy éve abban reménykednek abban, hogy a kormány komoly lépéseket tesz a bajbajutottak megsegítése érdekében, bevezetnek egy komoly bértámogatási rendszert, de a remény ideje lejárt, és eljött a cselekedetek ideje. Az MSZP álláspontja szerint pedig minden segítségre szükség van most.