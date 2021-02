Budapesten is rossz a levegő

Több településen nőtt a szálló por miatti légszennyezettség.

Putnokon továbbra is veszélyes, Sajószentpéteren és Nyíregyházán egészségtelen a levegő a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán közzétett térképe alapján. Már további tizenöt település – Budapest, Hernádszurdok, Kazincbarcika, Miskolc, Oszlár, Eger, Salgótarján, Vác, Tököl, Százhalombatta, Dorog, Székesfehérvár, Várpalota, Győr és Sopron – levegője számít kifogásoltnak. A legtöbb településen az előrejelzés szerint nem várható jelentős változás. A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint ugyanakkor az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján már szerdán tisztulni kezd a levegő, majd a csütörtöki erős, viharos szél is kedvezően fogja befolyásolni a levegőminőséget. A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.



A légszennyezés veszélyes is lehet – hívták fel a figyelmet a tisztifőorvos Facebook-oldalán.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ábráján az idősekkel, a felnőttekkel, a gyermekekkel és a várandósokkal kapcsolatban is ismertették a rövid- és hosszú távú veszélyeket. Jellemző például, hogy a légszennyezettség hosszú távon növeli a tüdőrák kockázatát, és a gyermekek fejlődését is több szempontból veszélyezteti. Az időseknél rövid távon szívritmuszavart okozhat, növelheti a stroke kockázatát, és súlyosbítja az asztma és a krónikus hörghurut tüneteit is. Hosszú távon pedig csökkentheti a tüdő kapacitását, növelheti a cukorbetegség kockázatát, fokozza a stroke kockázatát, növelheti a tüdőrák kockázatát és meggyorsítja a demencia kialakulását is. A felnőtteknél a légszennyezés rövid távon növelheti a stroke kockázatát, szívritmuszavart okozhat, súlyosbítja az asztma és a krónikus hörghurut tüneteit, továbbá a légúti fertőzések kialakulásának kockázatát is növelheti. Hosszú távon asztma kialakulásához vezethet, jelentős szerepe van a krónikus hörghurut kialakulásában, növelheti a cukorbetegség kockázatát, érszűkületet okozhat és növeli a tüdőrák kialakulásának kockázatát is. A gyermekeknél rövid távon jellemzően köhögést és nehézlégzést válthat ki. Hosszú távon viszont csökkenti a tüdőkapacitást, asztma kialakulásához vezethet, zavarja az idegrendszer fejlődését, tanulási nehézséget, viselkedési zavarokat okozhat, fejlődési rendellenességek kialakulásához vezet és az is előfordulhat, hogy nem megfelelően fejlődik ki a légzésfunkció. Várandósság alatt pedig növeli a koraszülés és az alacsony születési súly kockázatát.