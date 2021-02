70 ezer ember elveszíti a TAJ-számát, ha nem rendezi tartozását

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy habár kevesebb fertőzöttet kezelnek most kórházakban, de az egészségügyi személyzet az oltópontokon is teljesít, ezért annyi szolgáltatást tudnak előjegyezni, amennyire kapacitásuk van.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője a rendőrségi adatok ismertetésével kezdte az Operatív törzs szerdai tájékoztatóját. Eszerint tegnap 187 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt, és 314 emberrel szemben azért, meg megszegték a kijárási korlátozásokat. Hétfőn és kedden sem kellett üzletekkel szemben intézkedniük. Kedden 2191 hatósági karantént rendeltek el, így jelenleg 18 337 ember van elkülönítve az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, hogy kedvező járványügyi helyzetünket továbbra is sikerült fenntartani Magyarországon. A járványügyi adatokról elmondta, hogy újabb 1048 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 370 336-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 83, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 739-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 272 284 fő, az aktív fertőzötteké 85 313 főre csökkent. Kórházban 3697 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 269-en vannak lélegeztetőgépen. Megállapította, hogy a járvány zajlik a világban, körülöttünk is, és egyes országokban ismét növekszik az új fertőzöttek száma, ezért fontos az oltási terv végrehajtása. Hangsúlyozta, hogy a gyógyultak száma már triplája az aktív fertőzöttekének, és a beoltottak száma is közel háromszorosa az aktív fertőzöttekének. Már csaknem 75 ezer ember mindkét oltást megkapta, és megérkezett az országba az első szállítmány az orosz Szputnyik V vakcinából.

Az oltások harmadik fázisa zajlik, és az otthonukban tartózkodó legidősebb embereknek adják be a héten a háziorvosok a vakcinákat. A kijelölt háziorvosi praxisok Moderna vakcinájával oltják be a 89 éven felülieket. Elmondása szerint a napokban 40 ezer ember beoltását tervezik. Kérte, hogy ne essen kétségbe az, aki most kimarad, később ők is sorra fognak kerülni, ahogy jön újabb szállítmány. Szerinte egyértelműen igen a válasz arra a kérdésre, hogy idős embereknek is javasolt-e a védőoltás, mivel a magas életkor önmagában kockázati tényező. Leszögezte, hogy a védőoltás nem tud koronavírus-megbetegedést okozni. Müller Cecília beszélt arról, hogy a többi oltással ellentétben a Szputnyik V vakcina első és második oltása különbözik egymástól. Megemlítette, hogy a Lancet orvosi szaklap jelentést tett közzé az orosz vakcináról, amelyben 90 százalék feletti hatásosságot állapítottak meg, és biztonságosnak írták le az oltóanyagot. Közölte, hogy az egészségügyi ellátások közül az egynapos ellátásokat – előjegyzést követően – igénybe lehet venni. Előtte koronavírus-tesztet végeznek a páciensen. Azt mondta, hogy habár kevesebb fertőzöttet kezelnek most kórházakban, de az egészségügyi személyzet az oltópontokon is teljesít, ezért annyi szolgáltatást tudnak előjegyezni, amennyire kapacitásuk van. Újságírói kérdés érkezett arról, hogy hány háziorvos tagadja meg, hogy beadja a koronavírus elleni védőoltást. Müller Cecília szerint nem nagyon van ilyen kolléga, mivel alapfeladatuk a védőoltások beadása. Tudomása szerint várják az orvosok az oltások beadását. Szerinte minden feltétel adott ahhoz, hogy a háziorvosok ezt elvégezzék, „van orvosi táskájuk”, felszerelésük, felkészültek az esetleges mellékhatások elhárítására is. A Moderna ampullájában tíz adag vakcina van. Ha az előjegyzett tíz idős ember közül valaki nem jelenik meg, akkor a listán szereplő következő páciens kerül előre, vagy „akit tulajdonképpen elér” az orvos, akkor ő megkaphatja az oltást. A betegszállítóknak az Országos Mentőszolgálat állított össze egy protokollt az idősek szállításhoz az oltópontokra. Betegkísérőt kell biztosítani, lesz velük ápoló, a maszkot folyamatosan viselni kell, de a szállítást a háziorvos rendeli meg. Olyan is van, amikor az önkormányzat vagy a rokonok besegítenek a szállításba. Javasolta, hogy úgy öltözködjenek, hogy „a ruházattal ne kelljen ott kínlódni”. A briten kívül melyik mutánsvírust mutatták már ki Magyarországon? Müller Cecília azt válaszolta, hogy folyamatosan követik, de nem változtak az adatok az elmúlt napokban. Továbbra is 22 esetben mutatták ki a brit vírusvariánst, de a dél-afrikait, illetve a brazil vírusvariánst egyelőre nem mutatták ki itthoni mintákban.