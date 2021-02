Soron kívüli vizsgálatot ígér a rendőrség Szász János ügyében

Sikerült azonosítani, kik fekszenek a horvátországi sírban.

Mint írták, ezekből sikeres DNS kinyerése után a Magyarságkutató Intézet szakértői meghatározták az egyénekre jellemző Y-STR DNS profilt, ami a két mintában megegyezik. Ez az eredmény a történeti adatokat megerősítve azt jelenti, hogy a genetikai adatok is az apa-fiú leszármazást mutatják. "Ezzel meghatározásra került az a DNS (genetikai) profil, amivel a Hunyadiak valamennyi felmenőjét és leszármazóját azonosítani tudjuk." - zárul a tárca közlése. Ezzel alighanem nagyon közel került Kásler Miklós ahhoz, hogy beteljesítse nagy álmát és össze tudja rakni Mátyás király csontvázát. Korábban a Népszava is beszámolt arról , hogy egy világjárvány közepén az egészségügyért is felelős miniszternek volt arra ideje, hogy leutazzon Horvátországba, hogy személyesen tekintse meg a kriptát és az ott folyó munkákat.